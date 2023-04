Jornal Opinião Goiás – Prefeitura de Goiânia inicia tratativas com Equatorial Energia para garantia de manutenção arbórea próxima de fiação elétrica

A Prefeitura de Goiânia iniciou tratativas com a Equatorial Energia para aprimorar a parceria no manejo arbóreo, em reunião realizada na quinta-feira (06/04), na sede da Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma). O objetivo é orientar a empresa sobre a maneira correta de realizar a poda e outras intervenções em árvores cujos galhos estejam próximos da rede.

“Como distribuidora de energia, a Equatorial identifica pontos de quedas de galhos e árvores. A Amma entra com a equipe técnica para vistoriar exemplares arbóreos que estão embaixo da fiação e avalia quais precisam de poda ou ser retirados”, explica o presidente da Amma, Luan Alves.

Representantes da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), responsável pelas podas em áreas públicas, também estiveram presentes.

Bióloga e assessora técnica da Superintendência de Gestão Ambiental e Licenciamento da Amma, Wanessa Castro explica que o poder público e a Equatorial devem estabelecer medidas adequadas de manejo para que as podas sejam realizadas com o mínimo de danos às árvores.

“Entendemos que a poda é a melhor alternativa. Em casos específicos, realizar a substituição da espécie, com o manejo arbóreo adequado, por mudas apropriadas que evitem problemas maiores no futuro. Sempre levamos em consideração o nosso bioma e o equilíbrio ambiental”, diz a bióloga

O superintendente de Gestão Ambiental e Licenciamento da Amma, Ormando Pires, destaca que o morador também é responsável pela arborização, tanto em relação ao plantio quanto na manutenção das árvores em calçadas.

“A manutenção das calçadas é uma atribuição do proprietário ou responsável pelo imóvel. Porém, para realizar mudanças nas árvores, a legislação estabelece a necessidade de análise técnica e autorização da Amma”, explica o superintendente.

Goiânia, considerada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a capital mais arborizada do Brasil, já adota medidas para garantir que as calçadas recebam arborização adequada, tendo em vista a fiação elétrica, ligações hidráulicas e outros fatores importantes, como largura e portão de entrada de veículos.

Moradores podem solicitar o plantio de árvores em calçadas de forma gratuita pelo WhatsApp do Disque-Árvore: (62) 99639-7495. Basta o solicitante preencher o formulário e enviar as fotos do espaço. Técnicos da Amma avaliarão os aspectos do local e indicarão a melhor espécie para plantio, que será realizada pelo órgão ambiental.

Pedidos de Poda

Em Goiânia, pedidos de poda e extirpação de árvores podem ser realizados por meio do sistema de Processo Eletrônico Digital (PED), que está disponível no site oficial do município: www.goiania.go.gov.br.

Além dessa opção, o morador pode abrir o processo nas unidades do Atende Fácil ou na sede da Amma. Após o cadastro do pedido, analistas e avaliam a solicitação, realizam a visita in loco para verificar as condições fitossanitárias do exemplar arbóreo, e emitem a autorização via sistema. A solicitação pode ser feita diretamente no link: bit.ly/3nRM7bS.

Após a emissão de parecer técnico por parte da Amma, a poda ou retirada da árvore é realizada pela Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg). Se estiver próxima a fiação, a Equatorial é acionada para auxiliar nos serviços, garantindo a segurança dos profissionais.

A empresa também possui equipe técnica de manutenção para realizar podas pela cidade. Em casos de falta de energia por contato da vegetação com a rede elétrica, o cidadão pode informar o ocorrido pelo Call Center da companhia (0800 062 0196) ou nas agências de atendimento.

A reunião ocorreu na sede da Amma com a participação do presidente Luan Alves, o executivo de atendimento ao governo do Grupo Equatorial, Ivan Corrêa, o vice-presidente da Comurg, Rodolpho Bueno, o superintendente da Amma, Ormando Pires, e a bióloga e assessora técnica da Superintendência de Gestão Ambiental e Licenciamento da Amma, Wanessa Castro.

Fonte: Prefeitura de Goiânia.