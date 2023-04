Jornal Opinião Goiás – Prefeitura de Goiânia implanta novo paisagismo e realiza manutenção em mais de 20 praças públicas da cidade

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), realiza, nesta quarta-feira (12/04), intervenções em mais de 20 espaços de lazer da capital. As ações incluem os serviços de gabaritagem, terraplanagem, concretagem e construção de vestiário, escadas e passarelas.

As praças contempladas com as ações estão localizadas no Conjunto das Esmeraldas, Parque Atheneu, Tupinambás, Vila Mauá, Aruanã 3, Jardim Ipanema, Residencial Antônio Barbosa, Residencial Antônio Carlos, Setor Alphaville, Bueno e Conjunto Riviera.

A Comurg também executa os serviços de manutenção e ajardinamento nas praças Nova Suíça, Léo Lynce, Residencial Alice Barbosa, Irani de Andrade Ferreira, Praça do Carreteiro, dos Expedicionários, do Jacaré, do Sol, Botafogo, Piricota, Santos Dumont, dentre outras.

“Vamos preparar os canteiros para o plantio de mudas ornamentais e de grama esmeralda. Também faremos poda ornamental, rastelação, capina, frizamento e despraguejamento de grama. Nosso objetivo é deixar as praças de Goiânia cada vez mais bonitas e organizadas”, afirma o presidente da Comurg, Alisson Borges.

Fonte: Prefeitura de Goiânia.