Jornal Opinião Goiás – No mês de prevenção a acidentes de trabalho, Comurg orienta população sobre descarte correto de resíduos perfurantes e cortantes

Entre os meses de janeiro e março deste ano, 27 colaboradores da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) foram afastados de suas funções, em razão de acidentes durante a coleta do lixo com itens como agulhas de seringa, cacos de vidro e espetos de churrasquinho.

No mês da campanha Abril Verde, em prevenção a acidentes de trabalho, a Comurg faz uma alerta à população sobre a forma correta de descartar resíduos perfurantes e cortantes na lixeira.

Os riscos podem ser liquidados com a adoção de hábitos simples pelos moradores. “Os espetos de churrasquinho podem ser descartados dentro de uma garrafa pet com tampa. Já itens como copos quebrados, podem ser colocados em caixas de sapato ou de leite, embaladas com fita adesiva. Para finalizar, basta o morador escrever na caixa Cuidado! Vidro!. Nossos colaboradores vão entender o recado”, explica a enfermeira e supervisora do Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho (Sesmt) da Comurg, Katiucia Andrade.

Além de promover campanhas educativas para conscientizar a população, durante todo o mês de abril o Sesmt oferece palestras aos servidores da Comurg, sobre os cuidados com o manuseio do lixo e o uso dos EPIs. “Prezamos muito pela saúde dos nossos colaboradores coletores. Eles são peça fundamental para deixar Goiânia limpa e organizada, como todos os goianieneses desejam”, destaca o presidente da Comurg, Alisson Borges.

Fonte: Prefeitura de Goiânia.