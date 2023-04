Jornal Opinião Goiás – Prefeitura de Goiânia faz retirada de tocos de árvores de calçadas e praças, pela Frente de Ações Urbanas

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Companhia de Urbanização (Comurg), realizou 360 destocamentos, em 30 dias de reforço, na Frente de Ações Urbanas. O trabalho compreende corte e remoção de tocos de árvores e raízes em canteiros, praças e calçadas da cidade. O serviço é importante para a população, visto que os tocos podem oferecer riscos de acidentes e quedas, além de atrapalharem a trafegabilidade de pedestres.

A técnica envolve escavação e remoção total dos troncos, tocos e raízes da camada de solo com uma máquina equipada com broca acoplada a uma espécie de braço. Ela quebra as raízes profundas com o mínimo de dano ao perímetro urbano.

Além da retirada dos tocos, a Comurg realiza a remoção do excesso de vegetação ao redor das árvores, como arbustos, galhos, emaranhados de raízes e terra que as envolve, capim e todo material que dificulte a mobilidade dos pedestres.

Segundo o presidente da Comurg, Alisson Borges, os colaboradores são treinados e fazem o serviço usando Equipamento de Proteção Individual (EPIs), além de operarem com máquinas adequadas para cada tipo de situação. “Realizamos o serviço de destocamento de raízes, corte, poda ou transplante de árvores, com pessoas qualificadas para este tipo de operação”, afirma.

Borges ressalta que, antes da execução, é realizado levantamento técnico sobre aspectos ambientais do espaço, para que os trabalhos tenham menor impacto no solo e nas proximidades dos lençóis freáticos. “Também realizamos plantio de 30 de árvores por dia como forma de compensação. Com isso, garantimos que a cidade permaneça arborizada”, salienta.

Durante esta semana, serão intensificados os trabalhos de remoção de entulhos e galhos; poda, extirpação e destocamento de árvores; varrição; manutenção e poda de gramados; limpeza de praças e mananciais; capina; roçagem; limpeza de lotes baldios; pintura e reconstituição de meio-fio; plantio de árvores, mudas, trepadeiras e gramas, entre outros trabalhos, em setores das regiões Sul, Leste, Sudeste e Norte.

Fonte: Prefeitura de Goiânia.