Jornal Opinião Goiás – Anápolis vai sediar Festival Paralímpico pela quinta vez

Pela quinta vez consecutiva, Anápolis foi selecionada entre os municípios do país que vão sediar o Festival Paralímpico Loterias Caixa 2023. Com o apoio da Prefeitura de Anápolis, que proporciona condições de estrutura e logística, a ação vai promover a experimentação esportiva, de forma lúdica, a crianças com e sem deficiência.

A novidade é que neste ano o evento vai ocorrer em duas etapas no Ginásio Internacional Newton de Faria: a primeira em 20 de maio e a segunda no dia 23 de setembro. As modalidades que estão em disputa são o atletismo-corrida, judô, vôlei sentado e halterofilismo.

A Diretoria de Esportes reforça que em breve as inscrições estarão abertas e que no decorrer do ano também haverá novas atividades esportivas para crianças e adolescentes com deficiência.

De acordo com a Diretoria de Desenvolvimento Esportivo do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), foram selecionados 120 núcleos para sediar o festival, com participação de todos os estados brasileiros e Distrito Federal. Em 2022, o evento teve a sua maior edição até aqui, com cerca de 15 mil crianças e adolescentes em 98 cidades. As outras edições ocorreram em 2018, 2019 e 2021.

