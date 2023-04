Jornal Opinião Goiás – Prefeitura de Águas Lindas entrega equipamentos de mobilidade para pessoas com deficiência

A Prefeitura de Águas Lindas, por meio da Secretaria da Pessoa com Deficiência, realizou no último dia 31 de março, mais uma entrega de cadeiras de rodas, próteses ortopédicas e bengalas para pessoas com deficiência do município.

A entrega foi realizada na Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, e contou com a presença do vice-prefeito Jorge Amaro, o Secretário Municipal da Pessoa com Deficiência, Luis de Aquino, Secretário de Saúde, Carlos Barbosa, presidente do Movimento pró acessibilidade, José Ribamar, secretários de governo e a comunidade local que foi beneficiada com os equipamentos.

De acordo com o Secretário da pessoa com Deficiência, Luís de Aquino, a parceria com a Villa São Cottolengo permitiu que, desde dezembro do ano passado, mais de 400 mil reais em equipamentos fossem entregues para pessoas com deficiência na região.

“Queria agradecer a todos que nos apoiam, em especial o prefeito doutor Lucas Antonietti que abraçou essa causa desde o começo”, disse o Secretário.

O vice-prefeito Jorge Amaro também ressaltou a importância da iniciativa e agradeceu o apoio do prefeito. Ele destacou que nunca as pessoas com deficiência foram tão bem cuidadas na cidade:

“A gente se sente muito feliz em poder contribuir para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. A entrega desses equipamentos é fundamental para a inclusão social e a promoção dos direitos”, afirmou.

Ao todo, 79 pessoas foram contempladas com a entrega de cadeiras de rodas, próteses ortopédicas e bengalas. A expectativa é que em breve haja outra remessa para beneficiar mais pessoas.

O governo “Um Novo Tempo” assumiu o compromisso de oferecer suporte e mais qualidade de vida para as pessoas com deficiência do município. Desde o início do mandato, têm sido realizadas diversas ações para promover a inclusão social, por meio de políticas públicas que garantam o acesso a serviços e equipamentos que melhorem sua mobilidade e autonomia.

Fonte: Prefeitura de Águas Lindas De Goiás.