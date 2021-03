Jornal Opinião Goiás – Inscrições para o 3º Concurso Nacional de Qualidade de Cacau Especial do Brasil podem ser feitas até 30 de junho

A premiação destaca a qualidade e sustentabilidade na produção de cacau no Brasil

Produtores já podem se inscrever no 3º Concurso Nacional de Qualidade de Cacau Especial do Brasil. As inscrições podem ser feitas até 30 de junho de 2021 neste link de endereço.

Podem participar os produtores de cacau do país, com lotes produzidos obrigatoriamente no Brasil no período de 2020 e 2021. O concurso tem duas categorias: blend (mistura de variedades) e varietal (uma única variedade).

O concurso tem como finalidade incentivar a melhoria da qualidade e da sustentabilidade na produção de cacau especial no Brasil, com a divulgação do uso da amêndoa em chocolates especiais e a promoção deste segmento junto aos consumidores.

O concurso é coordenado pela Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac/Mapa) em parceria com o Centro de Inovação do Cacau (CIC). O trabalho é conduzido pela pesquisadora em Tecnologia e Ciências Agrícolas da Ceplac, Neyde Alice Pereira.

Seleção

As amêndoas de cacau passarão por uma análise físico-química como: umidade, peso, tamanho, pH, aroma e prova de corte, para a verificação do índice de fermentação e de possíveis defeitos.

Um comitê técnico, formado por pelo menos dez especialistas, fará uma análise sensorial do líquor. Seguindo a metodologia do CoEx, serão avaliados os atributos de sabor e aroma positivos e negativos de cada amêndoa em uma escala de zero a dez. A nota da qualidade global servirá para aprovação das finalistas. As provas serão realizadas no Centro de Inovação do Cacau na Bahia, em data a ser definida pela Comissão Coordenadora.

Outra etapa avaliará a qualidade do chocolate. Uma comissão julgadora, composta por 15 profissionais da área técnica de cacau e chocolate e com experiência em degustação do produto, será responsável pela inspeção. Os critérios para prova seguirão o Protocolo de Degustação do Centro de Inovação do Cacau (CIC), que considera 19 atributos de sabor do cacau e a nota da qualidade global.

Premiação

Serão premiados os produtores de cacau que apresentarem a maior nota em qualidade global de líquor e chocolate e mínimo de 7 pontos na nota final de sustentabilidade.

Categoria Cacau especial: 1º lugar receberá um certificado e R$ 7 mil em prêmios, 2º lugar receberá o certificado e R$ 4 mil em prêmios e o 3º lugar, certificado e R$ 3 mil em prêmios.

Categoria Cacau varietal especial: 1º lugar receberá certificado e R$ 5 mil em prêmios, 2º lugar receberá certificado e R$ 3 mil em prêmios e o 3º lugar, certificado e R$ 2 mil em prêmios.

A cerimônia de premiação está prevista para o dia 20 de novembro. Nas duas primeiras edições do concurso, foram premiados produtores do Pará, da Bahia e do Espírito Santo.

Informações: MAPA