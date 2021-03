Jornal Opinião Goiás – Monitor do Seguro Rural será retomado a partir de abril

Evento virtual é voltado para os produtores, as associações, as cooperativas e demais interessados em conhecer o funcionamento dos produtos de seguro rural

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) divulgou o cronograma de reuniões virtuais do projeto Monitor do Seguro Rural para o ano de 2021. O evento, que em 2020 contou com mais de 1.400 participantes, tem como objetivo avaliar e propor aperfeiçoamentos aos produtos e serviços de seguro rural ofertados pelas seguradoras no âmbito do Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural (PSR).

O Monitor do Seguro Rural é um evento virtual aberto ao público e pensado para os agricultores, que tem a oportunidade de conhecer os produtos e tirar suas dúvidas durante a transmissão. Para participar das videoconferências, basta acompanhar o site do projeto, onde serão divulgados os convites para a participação.

O trabalho é coordenado pelo Departamento de Gestão de Riscos da Secretaria de Política Agrícola do Mapa e conta com o apoio das entidades representativas do setor, cooperativas, associações, revendas de insumos, companhias seguradoras, empresas resseguradoras, corretores, peritos e instituições financeiras.

O cronograma de eventos por videoconferência do Monitor, que começou em julho do ano passado e se estende até final de 2022, tem a finalidade de identificar e propor melhorias nos serviços de seguro para mais de 60 atividades entre grãos, frutas, olerícolas, pecuária, florestas, aquícola, café e outras culturas.

Os produtores e demais interessados podem acessar a plataforma do evento de um computador e até do smartphone ou assistirem depois as gravações, que ficam disponíveis num link de fácil acesso. “O monitor é uma oportunidade para os usuários dos seguros construírem soluções em conjunto com as seguradoras e o apoio do Mapa. Essa dinâmica de diálogo constante entre os agentes já configura um projeto perene para o setor produtivo na busca de seguros rurais com coberturas aderentes a realidade dos riscos dos produtores”, explica o diretor do Departamento de Gestão de Riscos, Pedro Loyola.

As gravações e apresentações das edições anteriores do Monitor de Seguro Rural podem ser acessadas no link: https://tinyurl.com/msrarquivos

Em 2020, o PSR aumentou em 108% a quantidade de apólices contratadas, atingindo 193 mil apólices de seguro rural, que corresponderam a um valor segurado de R$ 45,8 bilhões e garantiram a cobertura de 13,7 milhões de hectares.

Mais informações sobre o Monitor pelo e-mail: [email protected]

Aplicativo

Para mais informações sobre o PSR, faça o download do aplicativo. Basta acessar para Android e para IOS.

Informações: MAPA