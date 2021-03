Clínica Goiânia – O que não tem contaram sobre o pós-parto

Infelizmente a maternidade é idealizada e muitas mulheres só vão saber da realidade do pós parto ao se tornarem mães. O pós-parto pode ser muito doloroso não só parto cesárea, mas também parto normal. Após o parto normal sua vulva/vagina pode ficar inchada por uns dias, e se foi necessário pontos no períneo podem incomodar muito. Após a cesárea, o corte da cirurgia dói, você pode ter dificuldade para levantar por alguns dias, sua barriga vai ficar inchada e você vai precisar de ajuda nas primeiras semanas.

Com o bebê em casa, o ritmo muda, as noites mal dormidas e o cansaço serão frequentes, além do medo e insegurança de ser responsável 24 h por dia por uma vida geram um desgaste ainda maior, que nenhuma mãe de primeira viagem jamais sonhou. Por isso, peça ajuda, tenha uma rede de apoio.

Muitos dizem que amamentar é um ato instintivo. Pode até ser, mas a verdade é que, dói, machuca e até sangra. O ideal é pedir ajuda, se informar e aprender novas posições. Mas nada de se comparar com outras mulheres e saber que é normal ter dificuldades no começo.

Logo nos primeiros dias após o nascimento do bebê, a mãe pode se sentir triste, irritada, chorosa. Esta alteração de humor de causa hormonal é conhecida como Baby blues e pode durar de 3 a 4 semanas. Na depressão pós parto os sintomas acontecem de forma mais intensa e persistente. Diante dos sintomas é essencial buscar ajuda profissional para ambos os casos.

Me conte aqui nos comentários o que mais te incomodou no pós-parto.

Sobre a Clínica Gedda

A Clínica Gedda possui uma equipe médica especializada que preza pelo atendimento de qualidade.

Atendemos:

-Clínica Geral

-Cardiologia

-Ginecologia

-Oftalmologia

-Urologia

-Dermatologia

-Ortopedia

-Otorrinolaringologia

-Angiologia

-Neurologia

-Pediatria

-Cirurgia Geral

-Gastroenterologia

-Psicologia

-Nutrição

Exames:

-Laboratoriais

-Imagem

-Cardiológicos

-Oftalmológicos

-Ginecológicos

-Pulmonares

Nossos contatos:

Contato: (62) 3202-9999

Whatsapp: (62) 99825-6655

Visite nosso site: https://clinicagedda.com.br

Endereço: Av. Paulo Alves da Costa, N°22, Qd.10, Lt 09/12, Parque Amendoeiras, Goiânia, Goiás

Responsável Técnico:

Dr. Victor Rassi Gedda

CRM-GO 19520