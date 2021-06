Jornal Opinião Goiás – Inscrições para a Jornada Agro Íntegra poderão ser feitas até o dia 25 de junho

Pequenas e médias empresas e cooperativas do setor agro receberão capacitação gratuita sobre integridade e compliance

As inscrições para a Jornada Agro Íntegra foram prorrogadas para o dia 25 de junho. O evento, que acontece de forma virtual até o dia 9 de dezembro, tem o objetivo de fortalecer as práticas de integridade e compliance em pequenas e médias empresas (PMEs) e cooperativas do setor agropecuário.

Os participantes terão a oportunidade de acessar, gratuitamente, conteúdo, treinamentos, mentorias especializadas e ferramentas práticas para lidar com os desafios relacionados ao tema integridade, proporcionando com que seus empreendimentos se tornem mais transparentes e competitivos.

Em alta no mundo corporativo, o compliance tornou-se imperativo para o desenvolvimento das empresas e significa estar em conformidade com normas, leis, regulamentos, políticas e diretrizes estabelecidas. Tem como finalidade garantir relações éticas em negócios e instituições.

Etapas

No ato da inscrição, a empresa deverá selecionar um dos quatro objetivos a serem trabalhados durante a Jornada: acessar mercados institucionais, acessar mercados externos, fornecer para grandes instituições ou acessar financiamento.

A Jornada Agro Íntegra está estruturada na participação ativa das PMEs e cooperativas em atividades digitais, organizadas de forma sequencial e em etapas, que servirão de base para a implementação de um programa de integridade focado no objetivo selecionado na inscrição. Profissionais de Compliance de grandes empresas atuarão como treinadores, transmitindo seus conhecimento e experiências.

As PMEs e as cooperativas poderão incrementar sua competividade na medida em que possuírem um programa de integridade eficaz, que é um dos pressupostos necessários para participar de licitações, receber investimentos e ser contratado por grandes empresas.

A conclusão das atividades dentro dos prazos será observada como critério de permanência no programa e recebimento de certificado de conclusão da Jornada Agro Íntegra, podendo participar do evento de encerramento a ser realizado online, no dia 9 de dezembro (Dia Internacional de Combate à Corrupção).

Em parceria com o Ministério da Agricultura, Pecuário e Abastecimento (Mapa) e a Organização das Cooperativas do Brasil (OCB), a Jornada Agro Íntegra é organizada pela Alliance for Integrity, uma iniciativa global de ações coletivas comissionada pelo Ministério Federal Alemão de Cooperação Econômica e Desenvolvimento (BMZ) e implementada pela Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Informações: MAPA