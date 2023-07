Jornal Opinião Goiás – Goinfra conclui restauração da GO-010

A Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) conclui a restauração de trecho de 67,8 quilômetros da GO-010, entre Senador Canedo e Vianópolis.

A pista, que é rota importante de escoamento de produções industriais e agrícolas, agora recebe a fase final de sinalização. Em outro trecho, entre Goiânia e Senador Canedo, a mesma via passa por obras de duplicação. Respectivamente, os investimentos são de R$ 92 milhões e de R$ 31 milhões, um total de R$ 123 milhões.

RESTAURAÇÃO

A obra de restauração conecta a região do Trevo do Batata, no entroncamento com a GO-415, à entrada de Vianópolis. De lá, a pista segue até Luziânia, onde é possível acessar o Distrito Federal por meio do entroncamento da GO-010 com a BR-040.

A via é estratégica para o desenvolvimento do agronegócio e de indústria locais. Por isso, todo o trecho recebeu cinco centímetros de camada de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), material que garante mais durabilidade à pista, suporta as tenções do tráfego pesado e intenso e gera menor gasto com manutenções.

De acordo com o presidente da Goinfra, Lucas Vissotto, a pista liga municípios importantes ao Distrito Federal e a recuperação é fundamental para a distribuição das produções goianas à confluência de rodovias que se ramificam por todo o país.

“Foram quase R$100 milhões de investimento para dar segurança e trafegabilidade a quem viaja e transporta. É mais uma demanda prioritária do governador Ronaldo Caiado que a Goinfra entrega com a qualidade e agilidade que o usuário de rodovias precisa”, reforça Vissotto.

DUPLICAÇÃO EM ANDAMENTO

Outro trecho da GO-010, entre Goiânia e Senador Canedo, recebe obras de duplicação. Trabalho iniciado em maio tem extensão de 10,22 quilômetros, com investimento de R$ 31.405.010,74. Neste momento, equipes fazem a limpeza do trecho do local, realizam estudos técnicos e providenciam a implantação de canteiros. A previsão é de que o serviço todo seja concluído até abril de 2024.

