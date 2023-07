Jornal Opinião Goiás – Governo entrega cartões do Aluguel Social em Aparecida de Goiânia

Siga no Twitter

Aparecida de Goiânia sediou, na tarde desta sexta-feira (07/7), mais um evento de entrega de cartões do Programa Aluguel Social. Na ocasião, foram contempladas 313 famílias do município.

O vice-governador de Goiás, Daniel Vilela, esteve no Colégio Estadual da Polícia Militar do setor Colina Azul e destacou aos beneficiários que Goiás “tornou-se referência nacional” por ser o estado que tem “a maior rede de proteção social” do país.

Nós amparamos a população que mais precisa. O governador Ronaldo Caiado tem trabalhado para que os recursos que os goianos pagam em impostos retornem através de investimentos em áreas como saúde, educação, social e segurança pública”, afirmou Daniel, que representou o chefe do Executivo na solenidade.

O vice-governador também lembrou que o valor de R$ 350 mensais repassados aos beneficiários do Aluguel Social perdura por 18 meses.

“Paralelamente, o governo trabalha para capacitar e qualificar estas pessoas para que elas possam ter empregos, bons salários e assim, serem independentes financeiramente.

MORADIAS

O presidente da Agência Goiana de Habitação (Agehab), Alexandre Baldy, antecipou que em breve o governo estadual deve investir na construção de 500 moradias populares na cidade.

Temos o mais completo conjunto de programas habitacionais do país”, celebrou.

O prefeito de Aparecida de Goiânia, Vilmar Mariano, pediu que o vice-governador Daniel Vilela levasse ao governador a mensagem de agradecimento por “manter parcerias extraordinárias” com o município.

“Nós temos um compromisso muito forte com esta cidade; o governo estadual terá uma presença ainda maior por aqui”, assegurou Daniel Vilela.

A dona de casa Ludmila Viana Santos, 35, foi uma das contempladas pelo Aluguel Social em Aparecida de Goiânia. Ela mora com o marido no setor Parque das Nações.

“Faz muita, muita diferença no nosso orçamento. O valor que a gente ia gastar com aluguel, agora vamos usar no supermercado”, comemorou. O programa atende cerca de 40 mil famílias em Goiás, abrangendo um número aproximado de 100 mil pessoas.

ALUGUEL SOCIAL

Interessados em participar do programa Aluguel Social devem acessar o site , onde estão disponíveis os editais e demais informações, além do acesso à inscrição.

Famílias em situação de vulnerabilidade social e em situação de superendividamento, com inscrição atualizada no CadÚnico do Governo Federal, que não tenham moradia própria e morem na cidade onde se inscreveram há pelo menos três anos, estão aptas a participar.

Fonte: Governo do Estado de Goiás.