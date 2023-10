Jornal Opinião Goiás – Goiás recebe 84,4 mil pessoas durante Campanha de Multivacinação

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), divulgou nessa segunda-feira, 09/10, o primeiro balanço parcial da Campanha de Multivacinação 2023, com a ida de 84.409 pessoas aos postos, na primeira semana e Dia D (34.317 pessoas na primeira semana e 50.092 no dia D). O anúncio foi feito na Unidade de Saúde da Família (USF) Riviera, no Jardim Brasil, em Goiânia, pelo secretário de Estado da Saúde, Sérgio Vencio. Ele estava acompanhado pelo diretor do Programa Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde, Éder Gatti, e pelo secretário municipal de saúde de Goiânia, Wilson Pollara.

Do total de crianças e adolescentes que compareceram a um posto de vacinação, 68% precisaram se imunizar porque estavam com alguma vacina em atraso ou já estavam no período de tomar imunizante, enquanto 32% dos que compareceram já estavam com a caderneta de vacinação atualizada. Assim, foram vacinadas 57.344 pessoas até o momento – 24.428 na primeira semana e 32.916 no Dia D.

Sérgio Vencio destacou que durante vários anos Goiás teve cobertura vacinal de acordo com índices definidos pelo Ministério da Saúde, mas com a eliminação de algumas doenças houve queda desses indicadores. “Desde 2016 esse número vem caindo. Mas nós confiamos que esse ano teremos uma recuperação. Só no Dia D da vacinação foram mais de 50 mil doses aplicadas e 32% das crianças nem precisaram se vacinar porque estavam com a caderneta em dia. Então entendemos que esse esforço dos governos federal, estadual e do municipal, que é o ente que vacina de verdade, vai redundar no retorno dos níveis de vacinação para o nível de proteção global”, avaliou.

Éder Gatti destacou a necessidade de um esforço nacional para reverter o cenário de baixas coberturas vacinais no país. “Esse é um problema nacional. E a preocupação é de todos. Ou seja, por conta desse cenário que é global e não específico deste ou daquele estado, a gente tem trabalhado com todos. Aqui em Goiás a recepção e a parceria foi muito boa. Então a gente tem trabalhado junto para reverter esse cenário”, destacou o diretor, acrescentando que os municípios receberam R$ 155 milhões extras para incentivar a multivacinação.

Dia D

A superintendente de Vigilância em Saúde da SES-GO, Flúvia Amorim, informou que a Campanha de Multivacinação vai até o dia 14 de outubro, para atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes de até 15 anos. São 17 imunizantes, que protegem contra mais de 30 doenças, disponíveis em mais de 970 salas de imunização nos 246 municípios goianos.

“Então, os pais que ainda não procuraram o posto de vacinação têm até o dia 14 de outubro para atualizar a caderneta. Lembrando que a atualização significa proteção para as nossas crianças e adolescentes”, destacou, acrescentando que em Goiás será necessária a apresentação de um Certificado de Vacinação durante a matrícula em todas as escolas, públicas ou particulares.

O Certificado de Vacinação é um documento instituído pela Lei nº 22.243, sancionada pelo governador Ronaldo Caiado em 28 de agosto. O certificado abrange todos os estudantes até 18 anos, atendendo a educação infantil e os ensinos fundamental e médio. O Governo de Goiás lançou ainda o plano estadual para recuperação das altas coberturas vacinais, o Vacina Mais, Goiás, com ampla campanha de mídia, dentre várias outras ações.

