Jornal Opinião Goiás – Goiás promove workshop com foco em avanços na mobilidade da região do Entorno do DF

O Governo de Goiás, por meio das secretarias Geral de Governo (SGG) e do Entorno do Distrito Federal (Sedf), vai oferecer um workshop exclusivo às 11 prefeituras que integram a Região Metropolitana do Entorno do Distrito Federal (RME) e as convidadas Abadiânia e Alexânia, tendo como foco principal promover o avanço em projetos de mobilidade nos municípios. Com a temática “Transformando Mobilidade Urbana em Obras de Infraestrutura”, o evento será realizado nesta terça-feira (10/10), a partir das 14 horas, no Hub Goiás, em Goiânia.

“Uma das determinações que recebemos do governador Ronaldo Caiado é empenhar esforços para resolver os problemas comuns que atingem os municípios que compõem o Entorno do Distrito Federal, e a mobilidade urbana é um dos principais deles”, pontua o secretário-geral de Governo, Adriano da Rocha Lima.

Para a secretária do Entorno do Distrito Federal, Caroline Fleury, o Governo de Goiás está empenhado em contribuir para promover melhorias no Entorno, ao levar informação e capacitação aos gestores. “Sabemos que muitas prefeituras não estão preparadas para captar esse recurso. Por isso, a ideia de promover esse workshop para a gente discutir como transformar o Plano de Mobilidade do Governo Federal em obras de infraestrutura para os municípios do Entorno que tanto precisam”, avalia.

Sobre o Workshop

O workshop vai contar com a participação de integrantes do Ministério das Cidades, que vão apresentar as bases do Plano Nacional de Mobilidade, cujo prazo para consolidação foi ampliado até 12 de abril de 2025, para cidades com até 250 mil habitantes. De acordo com a Política Nacional de Mobilidade Urbana, cidades com mais de 20 mil moradores precisam do plano em vigor para ter acesso a verbas federais para obras nessas áreas.

Para o subsecretário de Políticas para Cidades e Transporte, Miguel Angelo Pricinote, é de fundamental importância que os municípios recebam as orientações e apoio necessário para instituírem seus planos de mobilidade urbana, a fim de estarem aptos a pleitear recursos federais para evoluírem no cenário. “Estamos falando de acesso a verbas que podem ser revertidas para grandes obras de infraestrutura como pontes, viadutos, entre outras. E que impactam diretamente na melhoria da mobilidade nessas cidades”, explicou.

Prefeituras participantes

Águas Lindas de Goiás, Alexânia, Abadiânia, Cidade Ocidental, Cocalzinho de Goiás, Cristalina, Formosa, Luziânia, Novo Gama, Padre Bernardo, Planaltina, Santo Antônio do Descoberto e Valparaíso de Goiás.

Secretaria-Geral de Governo – Governo de Goiás.