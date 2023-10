Jornal Opinião Goiás – Caiado entrega 3,1 mil benefícios sociais em Luziânia

Em continuidade à política de distribuição de renda para promover cidadania, o governador Ronaldo Caiado realizou, nesta terça-feira (10/10), a quinta entrega de cartões sociais a moradores da região do Entorno do Distrito Federal, somente em outubro. Dessa vez, 3.125 pessoas foram beneficiadas Luziânia: “Temos feito com que o dinheiro chegue onde precisa chegar, que é no cidadão mais necessitado e mais humilde”, afirmou o governador.

As entregas ocorreram em dois locais da cidade: bairro Estrela Dalva II e distrito do Jardim Ingá, onde foram distribuídos 2.888 cartões do Mães de Goiás e 237, do Dignidade. As políticas públicas distribuem respectivamente R$ 250 para mães com crianças de zero a seis anos de idade e R$ 300 para idosos entre 60 e 64 anos em condição de pobreza ou extrema pobreza. Os beneficiários precisam estar cadastrados no CadÚnico.

“O governo procura atender todas as camadas da sociedade. É um governo inteligente, que pensa na ajuda emergencial, mas também prepara o futuro das gerações”, endossou o vice-governador Daniel Vilela ao comentar que, para superar o risco social, a linha de trabalho do Governo de Goiás contempla diferentes fases da vida, desde crianças até idosos, além de incluir investimento em qualificação e emprego.

“Tão importante quanto auxiliar nossas famílias, é a injeção direta de recursos de vários milhões de reais para ajudar a reaquecer a economia do nosso município”, avaliou o prefeito Diego Sorgatto, que citou a obrigatoriedade de utilização do recurso no comércio local. Desde 2021, mais de 9 mil benefícios sociais foram concedidos ao município, que é o sexto mais populoso de Goiás de acordo com o Censo 2022, com 208 mil habitantes.

Entregas

Desde o início do mês, 6.019 benefícios, sendo 5.494 cartões do Mães de Goiás e 525 do Dignidade, já foram repassados a pessoas de quatro cidades da região, além de Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia. São elas: Cidade Ocidental, Formosa, Planaltina de Goiás e Valparaíso de Goiás.

A dona de casa Maria Ivone Lima de Sousa, que recebeu o cartão Mães de Goiás, vê no benefício um reforço para a nutrição do filho Pedro Henrique Carvalho Sousa, de quatro anos. “Ajuda muito com alimentos. Chegou em boa hora”, disse.

Balanço

Criado em 2021, o Mães de Goiás chegou a todas as 246 cidades do estado. Com investimento de R$ 461,7 milhões até o momento, cerca de 140 mil pessoas já foram beneficiadas. Enquanto que o Dignidade, instituído em abril deste ano, recebeu um recurso total de R$ 1,5 milhão em verbas estaduais. Presente em mais de 100 municípios, 1.220 pessoas idosas já foram contempladas pela iniciativa.

Secretaria de Comunicação – Governo de Goiás.