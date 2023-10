Jornal Opinião Goiás – Copa Quilombola classifica os primeiros times finalistas em etapas disputadas em Posse e Cavalcante

Competição que valoriza a história e cultura dos povos mais tradicionais do nosso Estado, a 2ª edição da Copa Quilombola teve suas primeiras etapas realizadas no último fim de semana, entre os dias 6 e 8 de outubro. A bola rolou nos municípios de Cavalcante e Posse, ambos da região do Nordeste goiano, onde foram conhecidos os primeiros times finalistas do torneio organizado pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel) e do Goiás Social, programa que desenvolve conjunto de políticas públicas voltadas para famílias em situação de vulnerabilidade.

Em Cavalcante, uma das cidades que sedia o território Kalunga, mais de 300 atletas participaram do campeonato, que contou com 12 equipes masculinas e quatro femininas. Após disputas intensas em campo, os times de Vão do Moleque, no masculino, e Vão de Almas, no feminino, conquistaram o título da Fase Regional, e garantiram vaga na final, assim como os vice-campeões, Comunidade Ema, entre os homens, e Diadema, entre as mulheres.

Um dos destaques da equipe de Vão do Moleque, que defende o título da última temporada, o atacante Jalisson destacou a confiança no bicampeonato. “Eu já estava muito confiante no título, o time todo se empenhou e merecemos ganhar. Tenho total confiança de que a gente vai chegar na final e ser campeão novamente”, frisou o atleta.

Já em Posse, as meninas do Bacupari e Vazante, que ficaram em primeiro e segundo lugar, respectivamente, vão à próxima fase da competição. O time do Eskalda ficou em terceiro lugar. Já no masculino, quem se deu bem foi o Brejão que conquistou a primeira posição e também avança na competição ao lado do time Saco Grande. O terceiro lugar ficou para Bacupari. Pelas regras do campeonato, apenas os dois primeiros colocados vão disputar a final. As próximas etapas da Copa Quilombola serão disputadas já no próximo fim de semana, entre os dias 13 e 15 de outubro, com sedes em Niquelândia e Goiânia.

A fase final da Copa Quilombola será disputada em Goiânia, entre os dias 20 e 22 de outubro, no Estádio Olímpico e no Serra Dourada. Atleta de São Domingos, Marcos exaltou a importância da Copa Quilombola para a valorização das comunidades. “A competição envolve todas as comunidades quilombolas de Goiás, e isso é muito importante para nós, integrando várias comunidades por meio do lazer, esporte e cultura”, afirmou.

Secretaria de Estado de Esporte e Lazer – Governo de Goiás