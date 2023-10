Jornal Opinião Goiás – Processo seletivo da Emater tem inscrições prorrogadas até segunda (16)

Termina na próxima segunda-feira (16/10) o prazo para inscrições no processo seletivo da Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater). Ao todo são disponibilizadas 63 vagas temporárias para o cargo de técnico agrícola. A inscrição deve ser realizada no site selecao.go.gov.br . O valor da taxa é de R$ 15 e pode ser paga até o dia 17 de outubro.

As vagas são para contrato temporário, com duração de três anos, com possibilidade de prorrogação por mais dois anos. A remuneração mensal é de R$ 2,5 mil acrescida de vale-alimentação no valor de R$ 500 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

O processo seletivo simplificado será realizado em duas etapas: análise curricular e entrevista, ambas de caráter eliminatório e classificatório. Para conferir a íntegra do edital e obter mais informações, os interessados devem acessar o Portal de Seleção, por meio do site selecao.go.gov.br. Os profissionais selecionados serão lotados na cidade em que se inscreverem.

