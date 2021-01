Jornal Opinião Goiás – Estoque do Tesouro Direto cresce 5,13% em 2020 e encerra o ano em R$ 62,70 bilhões

Programa ganha 67 mil novos investidores ativos em dezembro, o maior acréscimo mensal da série histórica

O estoque do Tesouro Direto cresceu em R$ 3,06 bilhões em 2020, encerrando o ano em R$ 62,70 bilhões – um montante 5,13% maior do que o registrado no encerramento de 2019. O número de investidores ativos, isto é, aqueles que atualmente estão com saldo em aplicações no programa, chegou ao fim de 2020 em 1.443.685 pessoas, um aumento de 20,19% em relação ao total do final de 2019.

Apenas em dezembro, o total de investidores ativos no Tesouro Direto cresceu 4,93% frente a novembro, ou 67.839 pessoas, o maior aumento mensal da série histórica. Já o número de investidores cadastrados no programa subiu em 260.038, ou 2,91% na comparação com novembro de 2020, atingindo a marca de 9.200.747 pessoas.

A participação feminina cresceu de 31,37% em dezembro de 2019 para 32,59% em dezembro de 2020. A participação dos investidores na faixa etária de 16 a 25 anos também alcançou o maior valor da série – 20,6% de todos os investidores do programa. Todos esses resultados refletiram o esforço do Tesouro Nacional em fomentar o Programa Tesouro Direto como uma oportunidade de investimento para todos os grupos da sociedade brasileira.

Entre as notícias do Tesouro Direto em 2020, o principal destaque foi a zeragem da taxa de custódia da Bolsa de Valores de São Paulo (B3) para os investimentos de até R$ 10 mil no Tesouro Selic, anunciada em agosto. Dessa forma, esse título se fortaleceu como opção para investidores que iniciam a sua experiência de poupança no programa. As vendas desse título totalizaram R$ 11,47 bilhões em 2020 – sendo o mais vendido no ano.

No ano de 2020, o total de operações foi de 4,57 milhões, uma média de 381.329 mil operações por mês, representando uma queda de 17,02% em comparação a 2019. As emissões somaram R$ 24,61 bilhões e demonstraram queda de 20,30% em relação ao exercício anterior.

As operações de resgates em 2020 somaram R$ 26,70 bilhões, sendo R$ 24,25 bilhões em recompras e R$ 2,44 bilhões em vencimentos. Em comparação com 2019 – que registrou um total de resgates de R$ 30,91 bilhões – houve uma queda de resgates de 13,62%. Nesse contexto, houve resgate líquido no exercício de 2020 no montante de R$ 2,09 bilhões.

Observou-se que 67,23% de todas as operações de investimento no Programa envolveram valores até R$ 1 mil no ano passado. Esse resultado seguiu a tendência de aumento da participação de pequenos investidores, em especial quando comparados com os percentuais dessa faixa de investimento em 2017 (51,27%), 2018 (60,24%) e 2019 (65,01%).

Os títulos mais demandados pelos investidores em 2020 foram os indexados à taxa Selic, que totalizaram R$ 11,47 bilhões ou 46,62% das vendas. Os títulos indexados à inflação somaram R$ 8,10 bilhões e corresponderam a 32,92% do total, enquanto os títulos prefixados totalizaram R$ 5,03 bilhões em vendas, ou seja, 20,46% do total.

A maior parcela de vendas se concentrou nos títulos com vencimento de um a cinco anos, com 46,01% do total. Em seguida, os títulos com vencimento entre cinco e 10 anos corresponderam a 29,13%, enquanto os títulos com vencimento acima de 10 anos representaram 24,86% do total no ano.

Destaques de dezembro

No mês de dezembro de 2020, foram realizadas 478.709 operações de investimento em títulos do Tesouro Direto, no valor total de R$ 1,89 bilhão. Durante o mês, os resgates foram de R$ 1,95 bilhão. Dessa forma, houve resgate líquido de R$ 70,3 milhões.

As aplicações de até R$ 1 mil representaram 73,81% das operações de investimento no mês. O valor médio por operação foi de R$ 3.931,11.

Os títulos mais demandados pelos investidores foram os indexados à taxa Selic (Tesouro Selic), que totalizaram R$ 840,83 milhões – representando 44,68% das vendas. Os títulos indexados à inflação (Tesouro Índice de Preços ao Consumidor Amplo/IPCA+ e Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais) somaram, em vendas, R$ 703,53 milhões e corresponderam a 37,38% do total, enquanto os títulos prefixados (Tesouro Prefixado e Tesouro Prefixado com Juros Semestrais) totalizaram R$ 337,50 milhões em vendas, ou 17,93% do total.

Nas recompras (resgates antecipados), também predominaram os títulos indexados à taxa Selic, que somaram R$ 792,04 milhões (40,57%). Os títulos remunerados por índices de preços (Tesouro IPCA+, Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais e Tesouro Índice Geral de Preços Mercado/IGPM+ com Juros Semestrais) totalizaram R$ 761,86 milhões (39,03%), enquanto os prefixados somaram R$ 398,28 milhões (20,40%).

Quanto ao prazo, a maior parcela de vendas se concentrou nos títulos com vencimento entre um e cinco anos, que alcançaram 51,41% do total. As aplicações em títulos com vencimento acima de 10 anos representaram 21,27%, enquanto os títulos com vencimento de cinco a 10 anos corresponderam a 27,32% do total.

Estoque

Em dezembro de 2020, o estoque do Programa fechou em R$ 62,70 bilhões – um aumento de 1,02% em relação ao mês anterior (R$ 62,07 bilhões).

Os títulos remunerados por índices de preços se mantêm como os mais representativos do estoque, somando R$ 31,50 bilhões, ou 50,24% do total. Na sequência, vêm os títulos indexados à taxa Selic, totalizando R$ 18,52 bilhões (29,54%), e os títulos prefixados, que somaram R$ 10,22 bilhões, com 20,22% do total.

Quanto ao perfil de vencimento dos títulos em estoque, a parcela com vencimento em até um ano fechou o mês em R$ 3,50 bilhões, ou 5,57% do total. A parcela do estoque vincendo de um a cinco anos foi de R$ 35,53 bilhões (56,67%) e o percentual acima de cinco anos somou R$ 23,67 bilhões (37,75%).