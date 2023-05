Jornal Opinião Goiás – Empossados novos presidentes da Emater e Agrodefesa

O governador Ronaldo Caiado empossou na manhã desta segunda-feira (22/05), os novos presidentes da Emater (Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária) e Agrodefesa (Agência Goiana de Defesa Agropecuária). Na Emater, assume Rafael Gouveia e na Agrodefesa, José Ricardo Caixeta. Caiado destacou a importância do setor para a economia do Estado e a representatividade das duas agências.

Hoje nós temos uma sede da Emater que vale a pena ser visitada. Além da estrutura física, existem os cursos. Recompor uma estrutura é algo que realmente exige de nós uma força ímpar, um sentimento de corpo muito grande. É o setor responsável pela maior parte da economia do estado. Esse segmento não tinha sequer uma secretaria.”

Caiado destacou também a importância das pesquisas desenvolvidas na Emater.

Para vocês terem uma ideia, a (cerveja) Esmera, que nasceu de um convênio com a Ambev, foi iniciada dentro da Emater. Cada vez mais estamos fazendo uma cerveja que dá condições para o pequeno agricultor ter uma renda garantida de acordo com a sua propriedade. Isso muda o conceito da produtividade totalmente, do ganho das pessoas, outro trabalho que é fundamental nas pesquisas da Emater para os pequenos agricultores assentados”.

O Secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), Pedro Leonardo Rezende, pontuou a importância das duas autarquias para a economia do estado.

É extremamente importante lembrar que 90% de tudo que é exportado de Goiás provém do agronegócio, e isso é graças a todos os trabalhos voltados às garantias sanitárias que são proporcionadas pelo serviço oficial de defesa agropecuária¨.

NOVOS PRESIDENTES

Rafael Gouveia, novo presidente da Emater, destacou a parceria do agro com o pequeno produtor rural, voltada para geração de renda e atendimento das pessoas em situação de vulnerabilidade. Ela garante avanço cada vez maior da agência com todos os municípios goianos.

A Emater já tem convênio com a maioria dos municípios e queremos alcançar os 246 municípios para que possamos continuar atendendo ao homem do campo, em especial a agricultura familiar. Das propriedades rurais do estado, 63% são de agricultura familiar, que emprega quase 50% da mão de obra do trabalhador no campo. Então realmente é um segmento importantíssimo”.

José Ricardo Caixeta, que é médico veterinário por formação e já presidiu interinamente a Emater, foi instrutor do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e agora será responsável pela execução de políticas de defesa sanitária animal e vegetal, com olhar voltado para prevenção, vigilância, controle e erradicação de doenças em rebanhos goianos, além de pragas e demais mazelas nas principais culturas comerciais.

Entendo que para além da relevância econômica o agro tem importância fundamental do ponto de vista social e de saúde pública. Conheço a realidade do produtor e estou disposto a trabalhar e contribuir para o seu desenvolvimento¨.

Caixeta destacou também o importante papel do fiscal agropecuário, dos agentes de fiscalização, e de todos os servidores da casa, como garantidores das políticas de defesa agropecuária nos quatro cantos do estado.”

Fonte: Governo do Estado de Goiás.