Jornal Opinião Goiás – Semana do Microempreendedor oferece serviços gratuitos em Aparecida Goiânia

A Prefeitura de Aparecida, por meio da Casa do Empreendedor, realiza de 22 a 26 de maio, a Semana do Microempreendedor (MEI), para fomentar o empreendedorismo local. A ação tem a parceria da Secretaria de Indústria e Comércio, Sebrae Goiás e Incubadora 3D.

A programação foi aberta nesta terça-feira, 22, no Centro de Esportes Unificados (CEU) Orlando Alves Carneiro, no Setor Cidade Vera Cruz, e contou com a presença do prefeito Vilmar Mariano, secretário de Indústria e Comércio, Felismar Martins, secretários e vereadores.

Pessoas que buscam abrir o próprio negócio terão acesso gratuito a palestras, capacitações, consultorias e outros atendimentos, como abertura de CNPJ, emissão de guias, negociação, baixa, certificados, Inscrição Municipal, etc.

“Aqui a pessoa que já é empreendedor ou que está planejando abrir o próprio negócio poderá esclarecer dúvidas, ter acesso as capacitações e outros atendimentos gratuitos. Dessa forma estamos impulsionando o crescimento da nossa economia”, afirmou o prefeito Vilmar Mariano.

O secretário de Indústria e Comércio de Aparecida, Felismar Martins, afirma que essa é uma oportunidade para aprendizado, fomento e fortalecimento do empreendedorismo. “Esse ciclo de capacitações e consultorias vão facilitar ainda mais a vida de quem tem o seu negócio e quer potencializar ainda mais. É uma oportunidade também para quem planeja abrir o próprio negócio e mudar a vida profissional, buscando conhecimento e orientações para empreender”.

A vereadora Camila Rosa também destacou a importância da semana para o micro e pequeno empresário da cidade. “Para a pessoa que planeja abrir o MEI e também para aquela que já está investindo e buscando inovação, a Semana do Microempreendedor vem para fomentar o empreendedorismo. Claro que a Casa do Empreendedor já realiza isso diariamente, com atendimento gratuito, mas essa semana há uma agenda especial”.

Marcaram presença na solenidade os secretários Divino Gustavo (Educação), Roberto Cândido (Segurança Pública), Sérgio Carvalho (Mobilidade e Trânsito), Luiz Maronezi (Companhia de Desenvolvimento de Aparecida – Codap), Leopoldo Moreira (ACIAG), Maione Padeiro (ACIRLAG) e os vereadores Marcos Miranda, Valéria Pettersen, Edson Carvalho (Edinho), Diony Nery e Vencerlino Amendoim.

MEI

O Microempreendedor Individual é a pessoa que trabalha por contar própria. Enquadra nessa categoria quem fatura até R$ 81 mil por ano e não teve participação formal em outra empresa como sócio ou titular. Em Aparecida de Goiânia, a formalização do MEI pode ser realizada através da Casa do Empreendedor ou pelo Portal do Empreendedor.

A Casa do Empreendedor é mantida pela prefeitura de Aparecida e possui três unidades, sendo no SAC da Cidade Administrativa Maguito Vilela; na Avenida Independência, no Setor Cidade Livre e na Rua 7, no Garavelo Shopping Center. Em pouco prazo a prefeitura abrirá mais duas unidades, nos setores Cruzeiro do Sul e Santa Luzia. Informações pelo telefone 3248-7231

Confira a programação da Semana do MEI:

Dia 22

10h: Palestra – Direito e Deveres do MEI

18h30 Palestra – Como reconhecer as Características Empreendedoras de Sucesso

Dia 23

08h às 12h: Atendimentos e consultorias

14h Oficina – Como administrar seu pequeno negócio 18h30 Oficina: Fluxo de caixa e capital de giro

Dia 24

08h às 12h: Atendimentos e consultorias

14h Oficina – Formação de preço de venda 18h30 Oficina: Como aumentar suas vendas

Dia 25

08h às 12h: Atendimentos e consultorias

18h30 Palestra – Boas Razões para investir em Marketing Digital

Dia 26

08h as 12h: Atendimentos e consultorias

Fonte: Prefeitura de Aparecida de Goiânia.