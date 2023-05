Centro de Imagem Aparecida de Goiânia – Por que fazer ultrassom do aparelho urinário em casos de infecção de urina recorrente?

A infecção urinária crônica é uma condição muito comum, mas pode se tornar preocupante quando ocorre constantemente. Nesses casos, é importante investigar a causa subjacente e uma das maneiras de fazer isso é através do ultrassom do aparelho urinário. Leia a seguir e saiba mais!

Como é feito o ultrassom do aparelho urinário?

O exame é feito com um aparelho de ultrassom, que emite ondas sonoras de alta frequência refletidas pelos órgãos internos do corpo, criando imagens em tempo real.

O médico pode avaliar a saúde dos rins, bexiga e uretra, a fim de procurar por anomalias que podem estar causando infecções recorrentes, como cálculos renais, tumores ou obstruções. Além disso, o procedimento ajuda a localizar outras condições, como a dilatação do canal urinário, bexiga hiperativa ou próstata aumentada em homens.

Em resumo, o ultrassom do aparelho urinário é um exame simples e não invasivo que pode ajudar a identificar o que está causando a infecção urinária recorrente. Se você está sofrendo com esse problema, é importante conversar com seu médico sobre a possibilidade de realizar a avaliação para ajudar no diagnóstico e tratamento.

Contato: (62) 3230-2023/ 3230-2036/ 3230-2000

Celular / WhatsApp: (62) 99318-4818

Visite nosso site: https://centrodeimagemaparecida.com.br

Endereço: Avenida das Nações, N° 003, Vera Cruz, Aparecida de Goiânia, Goiás.

Atendemos:

– Particular

– Unimed

– Ipasgo

– Imas

– Amil

– Mais Saúde

– Hapvida

Exames:

– Tomografia computadorizada

– Ultrassonografia

– Doppler Colorido

– Radiografia digital

– Punções guiadas por ultrassonografia

– Eletroencefalograma

Centro de Imagem Aparecida de Goiânia, Exames de Imagem Aparecida de Goiânia, Tomografia Aparecida de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Ultrassonografia Aparecida de Goiânia, Ultrassom Aparecida de Goiânia, Doppler Aparecida de Goiânia, Eletroencefalograma Aparecida de Goiânia, Goiânia, Goiás, Destaque, Manchetes, Saúde, Notícias, Centro de Diagnóstico, Centro de Diagnóstico por Imagem em Aparecida de Goiânia, Consultas em Aparecida de Goiânia, Punções guiadas por USG Aparecida de Goiânia, Radiografia Digital Aparecida de Goiânia