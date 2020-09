Jornal Opinião Goiás – Ebserh inicia convocação de aprovados em concurso público

No total, foram oferecidas 1.660 vagas em todo o País. Empresa já iniciou convocação de candidatos com Deficiência

AEmpresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) inicia a convocação de profissionais aprovados no Concurso Nacional 01/2019. A estatal, em conjunto com outros órgãos, conseguiu reverter o entendimento da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), acerca da Lei Complementar 173/2020, que impedia a realização de contratações para substituir profissionais que se desligaram antes do dia 28 de maio de 2020 (início da vigência da lei complementar). O novo entendimento é de que as reposições de vacâncias poderão ser feitas sem um limite temporal.

“Sempre lutamos para dar início as contratações, pois esses profissionais vão nos ajudar imensamente a continuar prestando um trabalho de excelência nos nossos hospitais. Foi essencial termos chegado a esse entendimento e poder iniciar essas convocações”, destacou o diretor de Gestão de Pessoas da Ebserh, Rodrigo Barbosa.

Ainda está em vigor decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 10º Região que determina à Ebserh convocar prioritariamente os candidatos deficientes aprovados em todos os concursos da empresa, a fim de que se cumpra a cota mínima legal. Mas, a partir de agora, a empresa poderá continuar realizando convocações de candidatos com Deficiência (PCD), naqueles cargos onde há lista de candidatos com deficiência aprovados, mas também da lista da ampla concorrência e da lista de candidatos negros ou pardos (PNP), no caso de cargos que não contam com candidatos com deficiência aprovados.

“Vamos continuar trabalhando tendo como objetivo dar as melhores condições para os nossos empregados e para as unidades hospitalares”, finalizou Barbosa.

O resultado final do concurso nacional da Rede Ebserh foi publicado no último dia 29 de abril e os editais com a classificação final podem ser conferidos nos sites da Rede Ebserh e do Instituto IBFC, banca organizadora do certame.

Foram oferecidas 1.660 vagas em todo o País, sendo 533 vagas para médicos em 88 especialidades, 998 vagas para a área assistencial em 53 especialidades e 129 para a área administrativa em 23 especialidades.

