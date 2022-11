Jornal Opinião Goiás – ConecteSUS permite reconhecimento de Certificado de Vacina Covid-19 pela União Europeia

Uma das principais funcionalidades da nova versão do ConecteSUS Cidadão foi o reconhecimento do Certificado de Vacina Covid-19 pela União Europeia. O documento emitido pelo aplicativo possibilita o acesso e a circulação nos países do bloco que ainda exigem comprovante vacinal.

Para além do comprovante de imunização, em breve, a plataforma disponibilizará a emissão de Prescrição Eletrônica realizada na Atenção Primária à Saúde. A medida permite que o cidadão tenha em mãos a qualquer momento o acesso às prescrições médicas, conforme registro e envio na Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS). Essa evolução pretende complementar o registro de prontuário do paciente, voltando ao cidadão o acesso a mais um documento de posse pessoal de forma digital e prática.

O ConecteSUS também está de cara de nova. Com melhorias na arquitetura da informação e no design, o aplicativo conta agora com tutoriais de acesso sobre cada ferramenta, além de um menu diferente. A atualização aprimorou funcionalidades da versão anterior do app, com ações nos campos:

Meu perfil;

Rede de saúde;

Minha Saúde;

Cartão Nacional de Saúde;

Gerenciador de contas.

A área “Rede de saúde” passa a utilizar o recurso de geolocalização e a detalhar os serviços oferecidos pelos estabelecimentos e os horários de funcionamento das unidades. Na área “minha saúde”, o cidadão poderá adicionar os medicamentos utilizados, alergias, contatos de emergência e outros serviços como integração de vacinas de rotina na Carteira Nacional de Vacinação.

Pensando em oferecer conteúdo confiável, foram disponibilizados 50 artigos da “Saúde de A – Z” e adicionadas três aplicações categorizadas como “Miniapps”; Peso Saudável; Hemovida e Transplantes.

A atualização do aplicativo foi desenvolvida em prol do cidadão brasileiro, baseada no perfil dos usuários com faixa etária entre 25 e 75 anos, de diferentes classes sociais e expectativas de consumo. O ConecteSUS Cidadão é uma ferramenta estruturante da Estratégia de Saúde Digital para o Brasil 2020-2028 (ESD28) e possibilita o acesso à saúde, além da continuidade do cuidado e o protagonismo do usuário.