Jornal Opinião Goiás – Acesso ao e-gestor AB será feito com o login do gov.br Sistema utilizado por gestores da atenção primária passa a ter nova forma de acesso

Com o objetivo de aumentar a segurança no acesso aos sistemas da atenção primária, o “Sistema e-Gestor AB” conta com uma nova forma de autenticação: utilizando o login e senha do gov.br. Com essa mudança, os gestores municipais e estaduais de saúde devem realizar o acesso utilizando suas senhas já cadastradas no gov.br.

Ao acessar o “e-Gestor AB” e clicar em “acesso restrito”, a nova página de login será aberta e será necessário clicar em “Entrar com gov.br“. Informe seu CPF e a senha já cadastrados no gov.br. Se ainda não tiver uma senha, a própria plataforma mostrará como criar seu cadastro. Depois de acessar com o novo formato, o usuário será direcionado à página do e-Gestor AB com todos os perfis já existentes.

Serão aceitos inicialmente os acessos com o selo de confiabilidade do gov.br nível Bronze, mas futuramente algumas funcionalidades estarão disponíveis somente no nível Prata ou superior. Dessa forma, certifique-se de adequar o seu cadastro para níveis mais confiáveis.

Vale ressaltar que o acesso “pessoa jurídica”, com a senha do Fundo Municipal ou Estadual de Saúde permanece sem alterações, utilizando o CNPJ e a senha de acesso já cadastradas.

Em caso de dúvidas, acesse o passo a passo