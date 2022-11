Jornal Opinião Goiás – Ministério da Saúde reforça campanha para prevenção da prematuridade

No Brasil, 340 mil bebês nascem prematuros todo ano, número que equivale a pelo menos 930 por dia ou 6 nascimentos pré-termo a cada 10 minutos. Com o tema “Garanta o contato pele a pele com os pais desde o momento do nascimento”, a campanha de 2022 para o mês Novembro Roxo tem como objetivo conscientizar a população sobre os cuidados e a prevenção da prematuridade.

Durante o mês de novembro, o Ministério da Saúde vai apresentar ações voltadas ao cuidado das gestantes e recém-nascidos por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), visando à diminuição das taxas de parto prematuro no Brasil, bem como intensificar o cuidado aos recém-nascidos prematuros e/ou de baixo peso que estão internados em Unidades Neonatais brasileiras.

Nesse contexto, a Pasta vai divulgar conteúdos aprofundando temas como o contato pele a pele, formas de prevenção, amamentação na primeira hora, método canguru, cuidado neonatal, ações como a Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC), entre outras.

São considerados prematuros (ou pré-termos), os bebês que vem ao mundo antes de completar 37 semanas de gestação (36 semanas e 6 dias). O acompanhamento médico e algumas medidas tomadas durante a gestação podem evitar o nascimento do bebê antes do tempo previsto.