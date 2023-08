Jornal Opinião de Goiás – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REALIZA MUTIRÕES DE LIMPEZA NO CÂMPUS IFG

Siga no Twitter

A intervenção se estende em toda a área verde dentro da unidade de ensino e visa melhorar a aparência, transformar para um local mais limpo, influenciando na qualidade de vida aos estudantes que frequentam a instalação.

O Governo Municipal de Valparaíso de Goiás, por meio da Secretaria de Infraestrutura, Habitação e Serviços Urbanos, segue realizando diversos mutirões de manutenção, limpeza de terrenos públicos, iluminação e roçagem, e nesta quarta-feira (23/08), a região no entorno do Instituto Federal de Goiás (IFG) Câmpus Valparaíso recebe esse trabalho.

Mais à frente, próximo a um atacadista, a pasta iniciou as obras de construção de uma nova pista de acesso da marginal para a principal da BR-040, altura do Km 6. A nova saída deve suprir a ausência de uma pista de acesso, após a inauguração do estabelecimento comercial previsto para ocorrer em breve.

A Secretaria disponibiliza um telefone para atender demandas da população valparaisense, por meio do (61) 3629-1008, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Fonte: Prefeitura de Anápolis.