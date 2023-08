Jornal Opinião de Goiás – Prefeitura inicia entrega de kits escolares para estudantes da Rede Municipal

Siga no Twitter

Mais de 40 mil kits serão distribuídos para todas as unidades da rede municipal que ministram aulas de 1º ao 9º ano

Estudantes do Ensino Fundamental, matriculados nas séries do 1º ao 9º ano na Rede Municipal de Educação de Aparecida de Goiânia receberão kits de materiais escolares. A prefeitura investiu mais de 5 milhões de reais e deverá distribuir mais de 40 mil kits.

A distribuição teve início na manhã desta quarta-feira, 23, na Escola Municipal Francisco Rafael Campos, no Conjunto Planície. Foram adquiridos dois tipos de kits, que serão distribuídos de acordo com a etapa escolar dos estudantes.

“Iniciar o segundo semestre com a distribuição desses kits é uma forma de contribuir com a vida financeira das famílias, pois sabemos que muitos pais não possuem condições de adquirir o material”, observou o prefeito Vilmar Mariano.

O kit para os alunos do Ensino Fundamental I contém os seguintes itens: cadernos de escrever, caderno de desenho, caderno de caligrafia, tabuada, massa de modelar, caneta hidrocor, lápis grafite, lápis de cor antibacterianos, borracha com capa plástica, cola branca, apontador de lápis, estojo, além de uma pasta plástica e outra polionda.

No caso da segunda fase, que compreende as turmas de 6º ao 9º ano, além dos itens descritos, os estudantes receberão ainda canetas de escrever e canetas marca texto.

“Somos conhecedores da realidade de nossos alunos e sabemos que, para muitos deles, o material escolar chega em boa hora, o que certamente fortalecerá a frequência e a participação dos estudantes nas atividades escolares, influenciando em melhores resultados em relação ao ensino e aprendizagem”, pontuou a secretária municipal de Educação, Idelma Oliveira.

O vereador Roberto Chaveiro parabenizou a iniciativa da prefeitura para alavancar o rendimento escolar dos alunos. “A Prefeitura vem investindo para que as nossas crianças tenham a melhor educação pública”, comentou o parlamentar.

Uma das contempladas com o kit escolar foi a estudante Danielle, 14, que cursa o 9º ano na escola Francisco Rafael. Sua mãe, Marcilene Brito, 42, comentou sobre a importância da doação do material para os alunos. “Minha filha tem um sonho de cursar uma faculdade e o recebimento deste kit contribui para que ela realize suas atividades e continue a se desenvolver”, afirmou.

A solenidade contou também com as presenças do deputado estadual Veter Martins (Patriota) e da secretária da Mulher, Eudenir Souza (Tia Deni).

Fonte: Prefeitura de Aparecida de Goiânia.