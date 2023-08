Jornal Opinião de Goiás – VALPARAÍSO DE GOIÁS OBTEM 100% DA COBERTURA DE BENEFICIÁRIOS ACOMPANHADOS EM PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA NA SAÚDE

O município é o único do estado de Goiás a obter o êxito total na cobertura dos beneficiários.

O Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família na Saúde divulgou nesta semana os resultados do acompanhamento das condicionalidades de saúde na 1º vigência de 2023. Essas condicionalidades envolvem a realização de pré-natal, o cumprimento do calendário nacional de vacinação e o acompanhante do estado nutricional para beneficiários com até 7 anos de idade incompletos.

Na 1° vigência de 2023, o programa realizou o acompanhamento das condicionalidades de saúde em um total de 898.583 indivíduos beneficiários. Dentre esse público, foi registrado o acompanhamento de 675.935 beneficiários, o que representa uma cobertura estadual de 75,22%.

Valparaíso de Goiás, foi a única cidade goiana que obteve 100% da cobertura de beneficiários acompanhados no programa Bolsa Família na Saúde, onde é um reflexo direto da dedicação das equipes envolvidas na identificação e inscrição das famílias. Além disso, essa realização enfatiza a importância da divulgação eficaz das informações sobre o programa, garantindo que todos aqueles que têm direito ao benefício sejam alcançados.

Além de garantir o apoio de saúde necessário as famílias que mais precisa, Valparaíso está demonstrando seu comprometimento em reduzir as desigualdades e melhorar a qualidade de vida de seus cidadãos. Essa realização também pode servir como inspiração para as outras localidades goianas, incentivando-as a adotar medidas semelhantes e buscar a maximização da cobertura do programa em suas áreas.

“Valparaíso alcançou mais um marco impressionante ao atingir uma cobertura de 100% no Programa Bolsa Família na Saúde. Essa realização não apenas destaca o compromisso da cidade com a assistência social, mas também ressalta a importância da colaboração entre autoridades e comunidades na busca pela igualdade e pelo apoio aos mais necessitados”, disse o prefeito Pábio Mossoró.

Fonte: Prefeitura de Anápolis.