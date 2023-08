Jornal Opinião de Goiás – Saúde incentiva aleitamento materno

A Secretaria de Estado de Saúde lança a campanha “Apoie a Amamentação: Faça a Diferença para Mães e Pais que Trabalham” de incentivo ao aleitamento materno. O objetivo é dar visibilidade às necessidades – e obstáculos – de mães e pais trabalhadores no que diz respeito à amamentação.

AGOSTO DOURADO

O Ministério da Saúde (MS) recomenda aleitamento exclusivo nos seis primeiros meses de vida do bebê e continuado até os dois anos ou mais, com a introdução orientada de alimentos saudáveis. A cor dourada faz alusão ao padrão ouro de nutrição do alimento para recém-nascidos.

Com a campanha são divulgadas as vantagens do leite materno, a importância do apoio da sociedade para essa prática, a legislação trabalhista e as iniciativas que protegem o direito da criança, da mãe que amamenta e do pai, que compartilha a responsabilidade dos cuidados do bebê.

A intenção é aumentar o número de mães que continuam a amamentar após o retorno ao trabalho.

“O mês é de conscientização. Primeiro, da importância do aleitamento. E neste ano, a atenção está voltada para promover os direitos da maternidade, para que as mulheres possam ser incentivadas a amamentar o quanto quiserem, mesmo que seja no local de trabalho”, diz a coordenadora de Ciclos de Vida da SES, Amanda Faria.

PROGRAMAÇÃO

A Coordenação Ciclos de Vida da SES aproveita a campanha para mobilizar as regionais de saúde e os municípios de sua abrangência para que realizem, durante todo este mês, atividades educativas de sensibilização em prol da amamentação e capacitação dos agentes comunitários de saúde sobre a temática.

Em julho, a SES já promoveu dois encontros on-line, para profissionais de todo o estado, com o objetivo de incentivar cada unidade e município a realizarem suas versões da campanha Agosto Dourado.

MAMAÇO GOIÂNIA

No próximo sábado (05/08), será realizada, em Goiânia, a abertura do Agosto Dourado 2023, com a ação Mamaço Goiânia, movimento comunitário promovido pelas Mães da Sociedade Organizada, com participação do Comitê Estadual de Aleitamento Materno e Coordenação-Geral dos Ciclos de Vida da SES. O evento será no Lago das Rosas, às 15 horas.

A programação da campanha contará ainda com quatro seminários on-line semanais, de uma hora e meia de duração, sempre às quartas-feiras de agosto, a partir das 14h30, com início no dia 09 de agosto.

Os temas dos encontros virtuais vão abordar o aleitamento materno com foco na Atenção Primária à Saúde (veja a programação abaixo).

Clique aqui e acesse o endereço para a participação dos profissionais.

SEMINÁRIOS ON-LINE

09/08: Fisiologia básica da amamentação e como apoiar o aleitamento no pré-natal e puerpério. Palestrante: Thayná Bueno, doula e consultora de amamentação.

16/08: Condições especiais das mamas e mamilos e lactentes com necessidades especiais. Palestrante: Anna Cecília da Silva Rodrigues, fonoaudióloga, técnica da SES-GO.

23/08: Extração manual e armazenamento de leite para o retorno ao trabalho. Palestrante: Renata Machado Leles, bioquímica, coordenadora do Banco de Leite Humano (BLH) do Hospital Estadual da Mulher (Hemu).

30/08: A alimentação complementar e importância da manutenção do aleitamento materno. Palestrante: Marília Mendonça Guimarães, professora da Faculdade de Nutrição (UFG).

Fonte: Governo do Estado de Goiás.