Dr Marco Túlio Cruvinel – Conheça a indicação da cirurgia de HoLEP para aumento de próstata

HoLEP é a cirurgia da próstata a laser mais inovadora para o tratamento de hiperplasia benigna da próstata. É indicada para pacientes com sintomas urinários moderados a graves e quando o tratamento clínico não obteve resultado.

Esse procedimento faz a enucleação da região aumentada da próstata (adenoma) através do Holmium laser pela via uretral, sem a necessidade de cortes.

Uma das principais vantagens da cirurgia com laser HoLEP é ser eficaz para próstata qualquer tamanho. Além disso, traz excelentes resultados com eficácia e durabilidade superiores à RTU da próstata. Outras vantagens são: ter mínimo sangramento intraoperatório, não prejudicar a ereção e mínimas dores do pós-operatório.

Se você tem aumento de próstata entre em contato para saber mais sobre a cirurgia a laser HoLEP!

Dr. Marco Túlio Cruvinel

CRM-GO 8910 / RQE 5352

Urologista

Título de Especialista pela Sociedade Brasileira de Urologia (SBU);

Membro Internacional da Associação Americana de Urologia (AUA);

Pós-Graduação em Cirurgia Robótica em Urologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein.

