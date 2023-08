Jornal Opinião de Goiás – Goiás em alerta para baixa umidade do ar

Nesta sexta-feira (04/08), a massa de ar seco que predomina sobre o Brasil Central, mantém o tempo estável e com sol em todas as regiões de Goiás. Temperaturas elevadas e queda na umidade relativa do ar.

O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) declara estado de alerta para a baixa umidade. Goiás pode registrar índices menores que 20% em várias regiões goianas.

Em Goiânia, sexta-feira com predomínio de sol, com temperatura máxima podendo chegar aos 32ºC e umidade relativa do ar variando de 18% a 70%. O nascer do sol será às 6h41 e o pôr do sol às 18h05.

BAIXA UMIDADE DO AR

O prognóstico para o estado neste fim de semana não prevê grandes alterações nas condições do

tempo. Sábado e domingo (5 e 6) com predomínio de sol em todas as regiões goianas.

Temperaturas máximas elevadas e umidade relativa do ar em queda no período da tarde. Goiás pode

registrar índices menores que 20% em várias regiões, caracterizando assim estado de alerta para a baixa umidade relativa do ar.

Fonte: Governo do Estado de Goiás.