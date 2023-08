Jornal Opinião de Goiás – Saneago inicia campanha: “A água é de todos, a responsabilidade também”

Siga no Twitter

De olho na estiagem, a Saneago iniciou a campanha: A água é de todos, a responsabilidade também – que visa alertar a população sobre o consumo consciente da água, bem como o cuidado com o meio ambiente.

Com slogan Todo mundo junto, fechou?, a campanha deste ano faz uma chamada para a Saneago e a população, juntas, contribuírem com o bom uso da água.

ESTIAGEM PROLONGADA

Os efeitos da seca já são sentidos, com temperaturas altas e baixa umidade. Além do mais, os mananciais também passam por queda de vazão. Por isso, todos os anos, a Saneago reforça as atividades de conscientização da população neste período.

Com duração prevista até o mês de outubro, época provável para o retorno das chuvas em Goiás, a Campanha conta com ações nas plataformas oficiais da Saneago e em veículos de imprensa, em emissoras de televisão, rádios, jornais, sites e redes sociais por todo o estado.

Confira os vídeos no canal da Saneago do YouTube. Paralelamente, a campanha de consumo consciente com Banja e Sato e Dona Faísca, a Companhia continua trazendo outras dicas de consumo consciente e preservação ambiental. Clique aqui e confira.

Fonte: Governo do Estado de Goiás.