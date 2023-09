Jornal Opinião de Goiás – Quenianos buscam tecnologia goiana para incrementar bovinocultura leiteira

O Estado de Goiás e o Quênia deram início ao processo de intercâmbio de conhecimentos e experiências na área de bovinocultura leiteira. O governo do país africano enviou um grupo de quatro veterinários para aprender técnicas avançadas de produção e transferência de embriões em visita a fazendas que são referência em genética leiteira.

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), oferece apoio institucional e logístico à comitiva queniana durante sua estadia.

No primeiro dia de programação (04/08), Daniel Karuiru Mwangi, Doris Cheruto Kemboi, Paul Okoth Juma e Rosellyne Nyawira Wambugo foram recebidos pelo titular da Seapa, Pedro Leonardo Rezende, e pela chefe de Gabinete da pasta, Paula Coelho, em Goiânia. O secretário destacou o enorme potencial das relações comerciais e culturais entre o Estado e o país africano.

Esta visita já é fruto da intensificação do nosso trabalho de articulação com as embaixadas. Estamos mostrando o agro goiano para o mundo e os estrangeiros estão reconhecendo a qualidade do trabalho das nossas empresas e produtores”, afirmou.

Em Jataí, no Sudoeste Goiano, para onde se dirigiram em seguida, os profissionais quenianos assistiram aulas teóricas sobre transferência de embriões na empresa Aprimory Vet. O curso foi ministrado pelo médico veterinário Jefferson Eduardo de Resende, da Lageado Embriões, empresa líder de mercado no Brasil.

Ainda na região de Jataí, nesta terça-feira (05/09), a comitiva participou de atividades práticas relacionadas à transferência de embriões voltada à bovinicultura leiteira.

APRENDIZADO

Integrante da delegação queniana em visita a Goiás, a médica veterinária Rosellyne Nyawira agradeceu pela receptividade calorosa dos goianos.

“Aprendemos bastante neste primeiro dia e esperamos aprender ainda mais nos próximos”, disse. Os profissionais têm a missão de levar o conhecimento de volta ao seu país de origem para ajudar a transformar a realidade da produção leiteira local, melhorando as condições de vida da população.

ROTEIRO

O roteiro da delegação queniana em Goiás terá sequência na quarta-feira (06/09), com visitas ao Laboratório In Vitro Cerrado, em Goiânia, e à Estância K, em Bela Vista de Goiás.

Na quinta-feira (07/09), os profissionais conhecerão a Estância Tamburil, também em Bela Vista de Goiás. Já na sexta-feira (08/09), duas palestras fecharão a visita do grupo ao estado. A primeira delas abordará o trabalho de seleção melhoramento genético desenvolvido pela Associação Brasileira de Criadores de Zebu (ABCZ). A segunda apresentará o projeto agropecuário da Fazenda Agrogir.

Fonte: Governo do Estado de Goiás.