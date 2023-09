Jornal Opinião de Goiás – Governo entrega cartões do Aluguel Social em Senador Canedo

A Agência Goiana de Habitação (Agehab) e a Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinfra) entregaram mais 240 novos cartões do programa Pra Ter Onde Morar – Aluguel Social a famílias de Senador Canedo, nesta segunda-feira (04/09).

A lista de convocação dos novos contemplados está disponível no site da Agehab, no banner “Aluguel Social” e “Listas e Editais por Cidade”. Os beneficiários também são avisados por meio de ligações telefônicas e mensagens de texto.

ALUGUEL SOCIAL

O programa disponibiliza o valor de R$ 350 mensais, durante 18 meses. Os repasses são realizados pelo Governo de Goiás ao aplicativo instalado no celular do beneficiário, que por sua vez deverá transferir o valor direto à conta do locador.

Além de apresentar o contrato de locação, todos os meses, a família também precisa fazer a prestação de contas. O objetivo é comprovar que o dinheiro está sendo utilizado realmente para locação do imóvel”, explica o presidente Alexandre Baldy.

O secretário de Infraestrututura Pedro Sales lembra que o programa se revelou uma grande ajuda emergencial para garantir dignidade habitacional para 40 mil famílias simultaneamente.

Mas o Governo de Goiás deseja mesmo é ver essas pessoas em uma casa própria. Estamos trabalhando para isso, com outras linhas de atendimento como as casas a custo zero e com o Crédito Parceria”, exemplifica.

Os eventos do Aluguel Social em todas as cidades atendidas contam com parceria da Secretaria de Estado da Retomada, que leva aos locais dos eventos o programa Mais Empregos. Há inscrições para vagas e cursos profissionais.

A ideia é possibilitar que essas famílias saiam da condição de dependência econômica”, assinala Alexandre Baldy.

Fonte: Governo do Estado de Goiás.