Jornal Opinião de Goiás – Inscrições para Aprendiz do Futuro terminam nesta sexta

A Secretaria de Desenvolvimento Social (Seds) está com inscrições abertas ao processo seletivo de 10 mil vagas do programa Aprendiz do Futuro. As inscrições podem ser realizadas até sexta-feira (25/08). no site do programa. O edital completo com todos os detalhes, está disponível no site da Seds.

Podem se inscrever adolescentes que completem 14 anos em 2023 até 15 anos e 11 meses, que estejam em vulnerabilidade econômica e social, com família inscrita no Cadastro Único, sejam estudantes de rede pública ou bolsista de 100% de rede particular, com renda familiar de até dois salários mínimos.

O programa tem ainda como público-alvo adolescentes de etnia tradicional, como indígena, quilombola, cigano ou afrodescendente. Se o adolescente pertencer a uma família que possua mulher vítima de violência doméstica, também poderá se inscrever no Aprendiz do Futuro.

APRENDIZ DO FUTURO

Os selecionados receberão salário de R$ 619,99, férias, 13º salário, vale-alimentação de R$150, seguro de vida, uniforme, crachá e vale-transporte. O processo seletivo terá cota de 5% a 10% para pessoas com deficiência, sem limite de idade. O resultado será divulgado no site da Seds e nas redes sociais da secretaria.

Para auxiliar os interessados em entrar para o programa, a Seds organizou uma aula com o passo a passo do processo de inscrição. A orientação está disponível no canal da secretaria no YouTube.

O Aprendiz do Futuro é uma iniciativa do Governo de Goiás, por meio do Goiás Social, operacionalizado pela Seds. A iniciativa é o maior programa de socioaprendizagem do Brasil e do mundo, com foco em tecnologia, mercado de trabalho, alta performance e impacto social na vida dos jovens em situação de vulnerabilidade. Atualmente, 6.594 adolescentes estão em atuação pelo programa nos 246 municípios.

Fonte: Governo do Estado de Goiás.