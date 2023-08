Jornal Opinião de Goiás – Governo investe R$ 1 milhão na reforma do Colégio Jardim do Cerrado

Nesta quinta-feira (24/08), a Secretaria de Estado da Educação (Seduc/GO) inaugurarou a reforma do Colégio Estadual Jardim do Cerrado. As obras incluíram a construção de novas salas, permitindo a matrícula de mais 400 alunos.

DETALHES DA REFORMA NO COLÉGIO ESTADUAL JARDIM DO CERRADO

Com um investimento de R$ 1,04 milhão, a reforma trouxe diversas melhorias, como a reforma da quadra poliesportiva, dos banheiros e do piso; pintura geral; revisão das instalações elétricas; e implantação de passarela de acessibilidade. Quatro novas salas de aula foram construídas, além do muro.

IMPACTO NA COMUNIDADE

O colégio atende atualmente 450 estudantes. Com a ampliação, a partir de 2024, a escola poderá atender mais 140 alunos em cada turno. Layla Karoline, gestora da escola, expressou sua felicidade com a reforma, destacando que facilitará a vida dos moradores do Jardins do Cerrado 7.

“A construção da escola, finalizada em 2021, passou a facilitar a vida dos moradores e, agora, com a reforma e a ampliação, será ainda mais fácil acolher toda a comunidade. Estamos muito felizes!”, declarou a gestora da escola.

Fonte: Governo do Estado de Goiás.