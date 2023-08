Jornal Opinião de Goiás – Caiado vistoria obras da Saneago em Goiânia e inaugura escola em Aparecida

O governador Ronaldo Caiado vistoria obras da Saneago às 9h30, desta sexta-feira. Ele visita a ampliação do sistema de abastecimento de água no Linhão Goiânia/Aparecida (conhecido como Linhão GYN-APA), no Setor Leste Universitário, na capital.

No local também será feita vistoria das obras já concluídas da adutora Etag-Senac, assinatura de ordem de serviço para a obra de uma nova unidade de bombeamento de água (Booster Etag) e entrega de maquinários à Saneago.

À tarde, às 15h45, Caiado inaugura uma escola padrão Século XXI na rede estadual de ensino. O Colégio Estadual Elberto Alves Batista, no Setor Retiro do Bosque, em Aparecida de Goiânia, abre as portas para 410 estudantes do ensino fundamental. A obra recebeu investimento de R$ 5,9 milhões.

À noite, às 19h30, o governador terá nova agenda em Aparecida, desta vez no Centro de Cultura, Esporte e Lazer da Ordem dos Advogados do Brasil – seção Goiás (CEL da OAB), em culto solene pelo aniversário de 70 anos do bispo presidente da Assembleia de Deus – Campo de Campinas, Oídes José do Carmo.

SERVIÇO

Assunto: Governador Ronaldo Caiado cumpre agenda em Goiânia e Aparecida

Quando: Sexta-feira (04/08)

Programação

9h30: Vistoria às obras do Linhão Gyn-Apa – Lote 01, entrega de maquinários à Saneago e assinatura de ordem de serviço para obra do Booster Etag

Onde: Rua 225, número 555, Setor Leste Universitário – Goiânia (GO)

15h45: Inauguração da Escola Padrão Século XXI – Colégio Estadual Elberto Alves Batista

Onde: Avenida Massaranduba, Loteamento Retiro do Bosque – Aparecida de Goiânia (GO)

19h30: Culto solene em ação de graças pelo aniversário de 70 anos do bispo Oídes José do Carmo

Onde: CEL da OAB, BR-153, Avenida de Furnas, número 312, Jardim Rio Grande – Aparecida de Goiânia (GO)

Fonte: Governo do Estado de Goiás.