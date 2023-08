Nutrologia Goiânia – Você já ouviu falar sobre o preenchimento de glúteo com ácido hialurônico?

É uma técnica de remodelação glútea para definir a forma do glúteo sem cirurgia, sem corte, sem internação, realizada no próprio consultório com anestesia local.

Se você deseja ter um bumbum durinho e bem definido esta técnica é ideal! Ela permite corrigir assimetrias na parte superior ou inferior do glúteo, preencher a porção lateral conhecida como depressão trocantérica ou outro tipo de retoque.

Além desses benefícios, o procedimento é seguro! Por ser feito com agulhas de ponta arredondada, o produto é inserido em regiões superficiais com risco mínimo de perfurar vasos ou veias, prevenindo também a formação de hematomas.

Se você deseja melhorar o formato, textura e flacidez da região glútea, agende sua avaliação de remodelação glútea!

