Jornal Opinião de Goiás – Caiado destaca ações para melhorar cadeia produtiva do leite

Com a sexta posição de Goiás no ranking nacional de produção de leite, o governador Ronaldo Caiado destacou a importância do setor para economia goiana e o trabalho da gestão para incentivar o crescimento contínuo, na abertura do 21º Interleite Brasil. O evento começou nesta quarta-feira (02/08) no Centro de Convenções, em Goiânia, e segue até amanhã (03/08).

Somos respeitados internacionalmente pela capacidade de produção e qualidade do produto. Que a tecnologia continue sendo instrumento de fortalecimento. Como médico e produtor rural, acredito que é na pesquisa, na ciência e no conhecimento que vamos disputar de igual para igual com o mundo”, destacou o chefe do Executivo, durante o Interleite Brasil.

O governador destacou a vocação empreendedora dos representantes, que têm absorvido todos os avanços tecnológicos para atender cada vez mais as exigências do mercado. Em contrapartida, o Estado cumpre sua parte no zelo com os impostos, que são revertidos em investimentos em áreas fundamentais, como infraestrutura e segurança pública.

A segurança rural de Goiás, modéstia à parte, é a melhor do país, copiada até por outros países. Hoje temos nossas propriedades georreferenciadas, com capacidade de inibir qualquer crime e deixar com que as pessoas vivam tranquilamente, trabalhando em paz”, afirmou.

Caiado aproveitou a presença de diversos players do segmento para conclamar o envolvimento no debate sobre a Reforma Tributária, uma vez que a aprovação do texto irá gerar grandes impactos.

É importante trazer também a visão do leite. Não só na produção, mas na área social. Temos grandes desafios pela frente para garantir qualidade de vida e cidadania para todos, inclusive para os que não vivem dentro da cidade”, ponderou. “Ele vive com todas as dificuldades que tem que enfrentar no dia a dia, dentro da sua propriedade rural. E essa é a parte que, como governador, eu tenho me dedicado enormemente”, acrescentou.

EVENTO

O InterLeite Brasil 2023 é o maior da cadeia produtiva do leite no país e tem como tema “A estratégia de negócios chegando à produção de leite”. O evento conta com uma feira de negócios e também diversas palestras que tratam de estratégias de negócios na produção leiteira, combinada com a questão ambiental e energética.

O Sindleite é um apoiador dessa disseminação de conhecimento. Quanto mais cabeças pensantes estiverem juntas, mais eficiência teremos, e sairemos mais rapidamente de qualquer crise ou da impossibilidade de criar movimentos novos”, pontuou o presidente do sindicato, Jair José Antônio Borges.

Serão realizados quatro painéis para debater o ambiente e as estratégias de negócios na produção primária, sustentabilidade (agricultura regenerativa, bioinsumos e geração de energia) e rentabilidade das propriedades familiares.

Essa troca é enriquecedora, principalmente para nós goianos e produtores. Para que a gente possa sair daqui de um evento como esse e levar para dentro das nossas propriedades soluções discutidas”, frisou o superintendente do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em Goiás (Senar Goiás), Dirceu Borges.

Um destaque foram os números do Censo Agropecuário do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que mostram que de 2006 a 2017, a quantidade de pecuaristas de leite no país caiu 13%. Saiu de 1,350 milhão para 1,176 milhão.

No entanto, a produção mais que dobrou de 1990 a 2021. Passou de 14,48 bilhões de litros por ano para 35,30 bilhões, uma expansão de 143,7%. Demonstração clara de que investimentos em tecnologia e genética aumentaram a produtividade do rebanho, mesmo com menor número de pecuaristas.

A Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Goiás (Seapa), que é parceira na organização do evento, tem uma equipe técnica na programação e também orienta pecuaristas durante o evento.

Ronaldo Caiado é uma pessoa importante dentro do agro brasileiro. Vem liderando essa luta há muitos anos e é um dos governadores mais envolvidos com a nossa atividade rural”, reconheceu o presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Leite (Abraleite), Geraldo Borges.