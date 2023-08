Jornal Opinião de Goiás – Agrodefesa orienta sobre medidas fitossanitárias da cultura da banana em Goiás

A Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa) realizou nesta terça-feira (01/08) reunião para orientar sobre medidas fitossanitárias da cultura da banana e comercialização de mudas e frutos de citros e bananas para o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA Goiás). O objetivo foi compartilhar informações sobre os temas para técnicos da Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater) e de unidades locais da Agrodefesa. Participaram também representantes da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa).

O presidente da Agrodefesa, José Ricardo Caixeta Ramos, fez a abertura do encontro. Ele destacou a importância econômica e social da área da fruticultura no Estado, que tem ganhado atenção do Governo de Goiás por meio de projetos como o PAA e Fruticultura Irrigada do Vão do Paranã. “É um segmento que movimenta a economia de vários municípios goianos, contribuindo para gerar renda e empregos. Por isso a necessidade de sempre fortalecer o trabalho de defesa agropecuária. Hoje, estamos produzindo de forma cada vez mais segura e sustentável para evitar que pragas e doenças possam acometer nossos campos e causar prejuízos”, reforçou.

O diretor de Defesa Agropecuária da Agrodefesa, Augusto Amaral, acrescentou que essa integração entre entidades, como é o caso da Agrodefesa, Emater e Seapa, resulta em ganhos para os produtores e para o desenvolvimento econômico do Estado. “Esse maior conhecimento aplicado ao campo sobre as medidas fitossanitárias, especialmente em relação à banana, amplia a qualidade sanitária e ajuda a reduzir custos para os produtores”, ressaltou.

Já o diretor de Assistência Técnica e Extensão Rural da Emater, Antelmo Teixeira Alves, ressaltou a relevância da cultura da banana para a agricultura familiar em Goiás. “Em alguns municípios, a atividade da bananicultura é o carro-chefe da economia desses locais. Sem falar que a banana faz parte da nossa mesa e é uma das principais frutas consumidas pela população”. Ele disse ainda que a Emater tem trabalhado a pesquisa para fomentar a cultura no Estado. “Temos estudos focados na banana para garantir produtos de maior qualidade”.

Encaminhamentos

A gerente de Sanidade Vegetal da Agrodefesa, Daniela Rézio, reforçou a necessidade de as informações chegarem aos produtores rurais, por isso a importância de capacitações e campanhas educativas em Goiás. “Precisamos estar cada vez mais próximos, levando orientações e atuando para garantir a defesa sanitária na fruticultura. Temos pragas e doenças que ameaçam atividades como a bananicultura, que é o caso da Sigatoka Negra, mas que com o trabalho organizado conseguimos evitar danos à cultura, aos produtores e à economia do Estado”, disse.

Daniela destacou também o evento que será realizado no dia 23 de agosto, em Anápolis (GO), com foco em discutir os cenários da bananicultura em Goiás. Entre os temas que serão abordados no encontro estão ‘Riscos da introdução e disseminação de pragas que ameaçam a bananicultura goiana’ e ‘Medidas fitossanitárias para prevenção e controle de pragas na cultura da banana’. “Será a oportunidade de ampliar conhecimento sobre as medidas aplicadas à cultura da banana e mostrar a relevância da defesa agropecuária para fortalecimento sócio-econômico-ambiental da bananicultura goiana”.

Números da banana em Goiás

Goiás está em 9º lugar ranking brasileiro de produção e participa com 2,8% da produção nacional, segundo o LSPA/IBGE.

Produção – 197.369 toneladas

Área – 12.888 hectares

Produtividade – 15.314 kg/ha

Fonte: Emater Goiás.