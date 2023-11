Inscrições abertas para cursos gratuitos nas Escolas do Futuro de Goiás: capacitação em Marketing, Programação e Pilotagem de Drones

As Escolas do Futuro de Goiás (EFGs), sob a gestão do Centro de Educação, Trabalho e Tecnologia (CETT) da Universidade Federal de Goiás (UFG), oferecem 2.250 vagas em cursos gratuitos de capacitação. O prazo para inscrições encerra-se nesta segunda-feira (20/11), contemplando diversas áreas, como marketing, programação, e pilotagem de drones.

Os cursos, com carga horária de 40 horas, são disponibilizados presencialmente e online nas unidades de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Mineiros, Santo Antônio do Descoberto e Valparaíso de Goiás. Destinados a maiores de 16 anos, abrangem temas que vão desde Planejamento de Marketing e Gestão Financeira até Pilotagem de Drone e Lógica de Programação. Aulas de Robótica Educacional são exclusivas para docentes, ocorrendo predominantemente no período noturno, com opções também nos turnos matutino e vespertino.

Destaca-se o curso de Inglês Instrumental, oferecendo 396 vagas nas modalidades presencial e online. O foco é capacitar os alunos em terminologias em língua estrangeira, leitura de textos e compreensão escrita, especialmente voltados para as áreas de tecnologia, comunicação e negócios.

Em relação às vagas disponíveis, a EFG Raul Brandão de Castro, em Mineiros, oferece 93 vagas para o período noturno, com aulas online. Já em Valparaíso de Goiás, há 60 vagas no período vespertino e 33 no noturno, ambas com aulas online. Em Goiânia, a EFG José Luiz Bittencourt oferece 120 vagas no período matutino e 90 no noturno, ambas com aulas presenciais.

Para se inscrever, os candidatos devem ter mais de 16 anos, ensino fundamental completo, e residir em Goiás ou no Distrito Federal. As inscrições devem ser realizadas pelo site efg.org.br/editais na seção de editais em andamento. O resultado será divulgado a partir de 24 de novembro, e as aulas começarão assim que atingirem 80% de ocupação das vagas.

A variedade de cursos oferecidos inclui Robótica Educacional para Docentes, Manufatura Auditiva com Impressoras 3D, Redes de Computadores, Impressão de Peças 3D, Sistemas de Computação, Lógica de Programação, Gestão Financeira, Inglês Instrumental, Redação e Português Instrumental, entre outros.