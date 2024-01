Iniciativa Mais Empregos anuncia 4 mil vagas disponíveis em Goiás

A iniciativa Mais Empregos, promovida pelo Governo de Goiás, está oferecendo mais de 4 mil oportunidades de trabalho no início de 2024. Deste total, 2,1 mil vagas estão localizadas em Goiânia e sua área metropolitana. Os interessados podem se candidatar visitando a Central Mais Empregos no centro de Goiânia (localizada na Av. Araguaia, esquina com Rua 15), nos postos do Sine presentes nos Vapt Vupts, ou utilizando o aplicativo Minha Vaga!.

Setores como administrativo, estoque, vendas e construção civil são os que mais oferecem vagas, com salários variando entre um salário mínimo e R$ 2,5 mil. Existem também oportunidades com remunerações mais altas, como supervisor de manutenção e mecânica (R$ 4 mil), auxiliar de pessoal (R$ 3,3 mil) e motorista carreteiro (R$ 3 mil), sendo esta última com 15 vagas disponíveis.

Das mais de 4 mil vagas, 3,1 mil também estão disponíveis no aplicativo Minha Vaga!. O app permite fácil acesso às ofertas de trabalho, incluindo detalhes como requisitos, descrição das atividades e remuneração. Além disso, a Central Mais Empregos oferece atendimento presencial, onde são disponibilizados serviços como elaboração de currículos e inscrição em cursos profissionalizantes gratuitos, visando atender as qualificações exigidas por algumas empresas.

César Moura, secretário da Retomada, destaca a continuidade dos investimentos do governo estadual na intermediação de mão de obra e capacitação para impulsionar o emprego e elevar a renda da população de Goiás. Ele menciona ainda a parceria com a Ouvidoria Social da OVG, que busca inserir pessoas de famílias vulneráveis no mercado de trabalho, além de oferecer auxílio para transporte aos candidatos que necessitam se deslocar para entrevistas de emprego.

Em retrospecto, o programa Mais Empregos disponibilizou 51,6 mil vagas em 2023, com destaque para os setores de serviços e comércio. Do total de 27,4 mil inscritos nas diversas áreas, 8,9 mil foram efetivamente contratados, segundo feedback das empresas. Moura ressalta que, devido às políticas do Ministério do Trabalho, o número real de contratações pode ser ainda maior.