Administração Estadual de Goiás revela planos educacionais para 2024

As iniciativas recém-divulgadas pelo Governo de Goiás visam aprimorar a educação em 2024, com ênfase na expansão das instituições educacionais em dois formatos distintos. O plano da Secretaria de Estado da Educação (Seduc) inclui a criação de 16 novas escolas de educação integral e a adição de sete colégios militares, visando suprir a demanda por vagas nas áreas mais necessitadas.

Atualmente, Goiás possui 76 Colégios Estaduais da Polícia Militar de Goiás (CEPMGs). Diante da crescente procura e solicitações de vagas para este modelo educacional, a Seduc planeja estabelecer novas unidades em cidades como Catalão, Goiânia, Niquelândia, Bela Vista de Goiás, Mineiros, Rubiataba e Vianópolis, incluindo:

CEPMG Doutor Belém, em Bela Vista de Goiás CEPMG Iris Rezende Machado, em Catalão CEPMG Naly Deusdará, em Goiânia CEPMG Professora Alice Pereira Alves, em Mineiros CEPMG Paulo Francisco da Silva, em Niquelândia CEPMG Gilvan Sampaio – Rubiataba, em Rubiataba CEPMG Americano do Brasil, em Vianópolis

Com o objetivo de reforçar a educação em tempo integral, gestores de 16 escolas regulares estão sendo preparados para transições significativas que ocorrerão em 2024. As escolas abrangerão desde o ensino fundamental até o médio, em locais como:

Colégio Estadual Antônio Oliveira da Silva, em Goiânia Colégio Estadual Parque dos Buritis, em Goiânia [e assim por diante, listando as outras escolas mencionadas]

No âmbito da educação profissional, uma inovação para 2024 é o projeto Jornada para o Futuro. Em colaboração com a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), a Seduc oferecerá cursos de educação profissional em escolas de tempo integral. Alunos do ensino médio poderão se qualificar em áreas como ‘Desenvolvimento Web e Cibersegurança’ junto com sua formação básica.

Este projeto será implementado em 14 Centros de Ensino em Período Integral (Cepis), incluindo:

Cepi Divino Pai Eterno, em Trindade Cepi Dom Veloso, em Itumbiara Cepi Presidente Castelo Branco, em Bonfinópolis Cepi Professor Joaquim Carvalho Ferreira, em Goiânia [e assim por diante, listando os outros Cepis mencionados]