Iniciativa do Governo de Goiás expande oportunidades em carreiras tecnológicas e prepara jovens para o mercado futuro

Um relatório do Banco Mundial coloca em destaque uma das carreiras fomentadas pelo programa estadual como crucial para os avanços futuros. O curso já atraiu mais de 2.000 candidatos.

Em 2024, a rede de educação de Goiás introduz uma inovadora proposta de formação profissional e tecnológica, mirando uma carreira que promete ser bastante demandada nos próximos anos. Trata-se do programa “Jornada para o Futuro”, uma iniciativa das Secretarias de Educação e de Ciência, Tecnologia e Inovação, que disponibiliza aos alunos do Ensino Médio Integral o curso de “Desenvolvimento Web e Cibersegurança”.

O estudo “O Brasil do Futuro: Rumo à Produtividade, Inclusão e Sustentabilidade”, divulgado pelo Banco Mundial em 2023, identifica o desenvolvimento web como uma carreira estratégica para o futuro. Além disso, análises do LinkedIn ressaltam o desenvolvimento web, marketing digital e publicidade entre as habilidades mais buscadas pelos empregadores.

Esses dados reforçam que a nova iniciativa do governo estadual prepara os jovens com competências valorizadas pelo mercado, facilitando seu ingresso no ambiente profissional futuro.

Jornada para o Futuro

O programa “Jornada para o Futuro”, lançado em novembro, começou como um projeto piloto em 14 Centros de Ensino em Período Integral (CEPIs) e nas Escolas do Futuro de Goiás (EFGs) no ano letivo de 2024. “O estado se antecipou para este momento. O governador Ronaldo Caiado e sua equipe buscam a excelência, dispondo de escolas em condições ideais e as Escolas do Futuro, que contam com cerca de R$ 10 milhões em equipamentos de ponta cada. Assim, investimos em tecnologia para capacitar nossos jovens para o futuro”, declarou o vice-governador Daniel Vilela no lançamento.

Com essa atualização curricular, os estudantes das unidades participantes do projeto-piloto receberão o diploma do curso ao concluir o Ensino Médio. “Estudos indicam que profissionais com formação técnica no ensino médio ganham, em média, salários até um terço maiores do que aqueles com apenas o ensino médio comum. Por isso, investimos no ensino técnico, que tem grande valor em países desenvolvidos, visando um futuro promissor para nossos estudantes”, enfatizou José Frederico Lyra Netto, chefe da Secti.

Fátima Gavioli, secretária de Educação, também ressaltou o impacto positivo do programa para o Ensino Médio Integral: “Este programa representa uma oportunidade significativa para a educação integral. A Secti entra nas escolas de tempo integral para oferecer formação, informação e preparação. Muitos estudantes também serão encaminhados para as Escolas do Futuro”.

A implementação começou em janeiro, alcançando 14 Centros de Ensino em Período Integral em diversas cidades, incluindo Trindade, Itumbiara, Bonfinópolis, Goiânia, Silvânia, Bela Vista de Goiás, Rubiataba, Palmeiras, Santo Antônio do Descoberto, Mineiros, Aparecida de Goiânia, e Valparaíso de Goiás.