Prefeito Vilmar Mariano inaugura reforma ampla na escola municipal O Pequenino

Nesta terça-feira, dia 6, uma significativa transformação na infraestrutura educacional de Aparecida será apresentada ao público com a inauguração da reforma da Escola Municipal O Pequenino. O prefeito Vilmar Mariano, juntamente com a secretária de Educação, professora Idelma Oliveira, liderará a cerimônia de entrega às 16h30, na própria instituição, localizada no coração da cidade. O evento contará com a participação de integrantes da comunidade escolar e de autoridades locais.

Essa revitalização é resultado do empenho do Programa “Cuidar de Nossa Escola é Dever de Todos”, que destinou aproximadamente R$2,2 milhões do orçamento municipal para a renovação e aprimoramento das instalações e infraestrutura da escola, garantindo um ambiente mais seguro e confortável para os estudantes. Desde a última renovação em 2010, sob a gestão do ex-prefeito Maguito Vilela, a escola não havia recebido intervenções tão significativas. Agora, totalmente reformada e modernizada, a unidade se prepara para acolher seus 500 alunos, além de professores e equipe administrativa, em um espaço de mais de 1,5 mil metros quadrados dedicados ao aprendizado e ao desenvolvimento educacional.

O projeto abrangeu uma ampla gama de melhorias: desde a reconstrução do telhado até a instalação de novos sistemas de drenagem de águas pluviais, revisão e atualização das instalações elétricas e hidrossanitárias, renovação completa dos banheiros, e a substituição de janelas, portas, e outros equipamentos desgastados. As melhorias estendem-se à cozinha, com a adequação das instalações, renovação do calçamento, paisagismo com novo gramado, elevação dos muros para maior segurança, pintura interna e externa seguindo os padrões visuais atuais do município, além de ajustes para garantir a acessibilidade em toda a escola.

A história da Escola O Pequenino, fundada em 28 de novembro de 1989, é marcada por quase 34 anos dedicados à educação fundamental, período no qual se consolidou como referência educacional na região. Com a formação de mais de 20 mil alunos, muitos dos quais são filhos de famílias residentes no Centro Histórico e bairros próximos à BR-153, a escola reafirma seu compromisso com a educação de qualidade e com o futuro da comunidade local.