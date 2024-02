Psiquiatria Goiânia – 6 sinais de que você pode estar com esgotamento emocional

Reconhecer os sinais de esgotamento emocional é o primeiro passo para uma jornada de autocuidado.

Lembre-se: buscar apoio não é sinal de fraqueza, mas de coragem!

1 – Sintomas Físicos

Dores de cabeça persistentes, insônia ou fadiga podem indicar esgotamento emocional. Preste atenção ao seu corpo.

2 – Isolamento Social

O afastamento das interações sociais é um sinal. Se você perceber que se isola mais do que o habitual, é importante avaliar o equilíbrio emocional.

3 – Irritabilidade

Reações exacerbadas e irritabilidade podem ser indícios de esgotamento emocional. Reconheça e valide suas emoções.

4 – Baixa Produtividade

A queda na produtividade e desinteresse em atividades que costumavam ser prazerosas são sinais importantes a considerar.

5 – Sentimento de Ineficácia

A sensação persistente de não conseguir lidar com as demandas diárias é um sinal de alerta. Valorize suas conquistas, mesmo as pequenas.

6 – Dificuldade de Concentração

Problemas de concentração e memória podem surgir. Esteja atento a sinais cognitivos.

Ao identificar algum desses sintomas, buscar apoio de profissionais de saúde mental!

Dr. Danilo de Melo

CRM-GO 13624 / RQE 12082

Psiquiatra e Psicoterapeuta

-Membro da Associação Psiquiátrica de Goiás – APG;

-Membro Titular da Associação Brasileira de Psiquiatria – ABP.

Centro Clínico Excelsior

Telefone: (62) 3241-1316

WhatsApp: (62) 99940-3938

Endereço: Al. Coronel Eugenio Jardim, Qd. 218, Lt. 14, Sala 107, Setor Marista, Goiânia, Goiás.