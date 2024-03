Indústria Goiana Alcança Maior Crescimento dos Últimos Nove Anos: Um Marco Histórico em 2024

Follow on X

No início de 2024, a indústria goiana alcançou um feito histórico, registrando o mais expressivo crescimento acumulado dos últimos nove anos, conforme revelado por um levantamento realizado pelo Instituto Mauro Borges (IMB), com dados divulgados na Pesquisa Industrial Mensal (PIM) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em janeiro, o setor viu um aumento de 6,4% na variação acumulada em 12 meses, superando significativamente a média nacional de 0,4%. Com isso, Goiás garantiu o quarto melhor desempenho do país, marcando seu melhor resultado desde abril de 2015.

O crescimento foi liderado pela indústria de transformação, que expandiu-se em 6,7%, impulsionada especialmente pela fabricação de produtos químicos (com um crescimento de 13,9%), metalurgia (13,7%) e alimentos (9,2%). O setor alimentício, em particular, destacou-se por sua contribuição significativa para o crescimento geral do estado.

Comparando janeiro de 2024 com o mesmo período do ano anterior, o crescimento foi ainda mais expressivo, alcançando 10,2%, muito acima da média brasileira de 3,6%. Este resultado estende a sequência de crescimento de Goiás para nove meses consecutivos, superando os números do ano anterior.

As atividades que mais se destacaram nesse indicador foram a fabricação de coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (com um crescimento de 126%), fabricação de bebidas (20%) e fabricação de produtos alimentícios (17,5%).

O secretário-geral de Governo, Adriano da Rocha Lima, expressou seu entusiasmo diante desses números promissores, destacando o avanço da indústria em Goiás e seu impacto positivo na geração de empregos e renda para os goianos. Ele ressaltou o empenho da atual gestão em promover o desenvolvimento e fortalecimento do setor industrial.

O diretor-executivo do Instituto Mauro Borges, Erik Figueiredo, sublinhou a singularidade desse crescimento, descrevendo-o como uma trajetória inédita na economia goiana, que tem reflexos positivos na geração de empregos e aumento da renda.

Joel de Sant’Anna Braga Filho, titular da Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços (SIC), enfatizou o intenso trabalho realizado ao longo do último ano, com o incentivo e atração de novas indústrias para o estado, tanto nacionais quanto estrangeiras, mantendo a economia aquecida e continuamente gerando emprego e renda para os goianos.

A Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física (PIM-PF) desempenha um papel fundamental ao gerar indicadores de produção para as indústrias extrativa e de transformação, permitindo uma análise detalhada do nível de produção ao longo do tempo e entre diferentes setores de atividade dentro e fora do estado.