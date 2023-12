Inauguração do Projeto de Cultivo de Frutas irrigadas no Vão do Paranã pelo Governo de Goiás

Lançado pelo governador Ronaldo Caiado, o Projeto de Fruticultura Irrigada do Vão do Paranã é uma nova aposta do Governo de Goiás para revitalizar a economia no Nordeste do estado. Beneficiando 150 produtores locais, o projeto foca no cultivo de manga e maracujá, com suporte da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Seapa) e um aporte de R$ 9,8 milhões para infraestrutura de irrigação, fornecida pela Codevasf.

O secretário da Agricultura, Pedro Leonardo, ressaltou as vantagens climáticas e logísticas da região, promissoras para a fruticultura e próximas a grandes centros como Brasília e Goiânia. O projeto promete incrementar a renda familiar, com expectativa de lucro bruto acima de R$ 210 mil por hectare em uma área total de 296 hectares.

A esperança é palpável entre os agricultores locais, como Edgar Santos, um dos pioneiros do projeto piloto. Ele incentiva outros produtores a se juntarem a esta iniciativa promissora. O prefeito de Flores de Goiás, Altran Avelar, também celebrou as novas oportunidades surgindo na região.

A presença do embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine, no lançamento do projeto, destacou o interesse internacional. Israel, conhecido por sua expertise em agricultura, manifestou interesse em estabelecer cooperação com Goiás.

Governador Caiado expressou a intenção de expandir o projeto, com possibilidade de alcançar até 2 mil famílias. Este projeto se alinha com o Goiás Social e as políticas estaduais para fortalecer a agricultura familiar e assentamentos de reforma agrária.

Para inscrições, os agricultores devem acessar o site da Secretaria de Agricultura. Após a inscrição, as propriedades serão avaliadas pela Seapa e pela Emater, baseadas em critérios técnicos. As terras selecionadas receberão um sistema de irrigação e assistência técnica para gerenciar a produção.

Além do projeto de fruticultura, Caiado também entregou duas novas pontes de concreto na GO-236, substituindo antigas estruturas de madeira e melhorando significativamente a infraestrutura local, com um investimento de R$ 1,6 milhão pelo Estado.