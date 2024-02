Hotelaria para Idosos Goiânia – Envelhecimento cronológico e envelhecimento biológico

Você sabia que existem dois tipos de envelhecimento, o cronológico e o biológico?

O envelhecimento cronológico nada mais é do que a quantidade de tempo que passou desde o seu nascimento até o dia atual. Sendo assim, é a idade contabilizada através de anos, meses e dias. De forma geral, é a forma que as pessoas definem sua idade.

Por outro lado, o envelhecimento biológico está relacionado com os danos acumulados nas células e tecidos do corpo. Essa forma de encarar o envelhecimento leva em consideração diversos fatores que não estão relacionados com o dia em que uma pessoa nasceu, como:

Genética;

Estilo de vida;

Nutrição;

Doenças.

Portanto, a idade cronológica é um número simples de determinar, enquanto a idade biológica depende de fatores que podem mudar de acordo com o indivíduo e seu estilo de vida. A idade cronológica aumenta progressivamente, mas existem diversas medidas que podem ser adotadas para melhorar e retardar o envelhecimento biológico.

