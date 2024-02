Quem tem cistos nos ovários e miomas uterinos pode engravidar?

Mulheres que possuem cistos nos ovários ou miomas uterinos ainda podem engravidar, embora essas condições proporcionem desafios adicionais. A capacidade de conceber dependerá da gravidade e localização desses problemas.

Cistos ovarianos, muitas vezes, não afetam diretamente a fertilidade, especialmente se forem funcionais comuns que se resolvem por conta própria. No entanto, os mais complexos podem requerer intervenção médica. Além disso, cistos nos ovários pode ser um sintoma da síndrome dos ovários policísticos (SOP) a qual, muitas vezes, é associada à dificuldade para engravidar.

No caso dos miomas uterinos, sua influência na fertilidade depende do tamanho e localização. Quando obstruem as trompas de Falópio ou interferem no revestimento uterino podem dificultar a concepção.

É importante consultar um médico para avaliar o impacto dessas condições na fertilidade e avaliar opções de tratamento.

